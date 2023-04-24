"Челси" близок к назначению Почеттино

Маурисио Почеттино "Челси" близок к назначению Маурисио Почеттино своим новым главным тренером.

В конце прошлой недели стало известно, что бывший наставник "Баварии" Юлиан Нагельсманн выбыл из числа претендентом на вакансию в "Челси", тогда как Почеттино провел ряд позитивных встреч с руководством лондонского клуба.

По информации The Guardian, "Челси" пока не отбросил прочих кандидатов, включая Венсана Компани и Анге Постекоглу, и у "синих" пока нет договоренности с Почеттино.

Тем не менее, переговоры с Почеттино находятся в продвинутой стадии, и вскоре "Челси" может подтвердить назначение 51-летнего аргентинца, что, впрочем, не повлияет на временного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда — тот в любом случае доработает этот сезон.

Eveinng Standard добавляет, что "Тоттенхэм", который тоже находится в поисках нового главного тренера, к Почеттино даже не обращался.


Метки Почеттино, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1104

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. animadora 24.04.2023 14:55 # animadora
    Пиндосы искали ручного тренера, который будет молчать и не вякать, короче тряпку.

    (ответить)

  2. ratamahatta 24.04.2023 14:13 # ratamahatta
    Поттер 2.0

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: