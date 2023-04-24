"Челси" близок к назначению Почеттино

"Челси" близок к назначению Маурисио Почеттино своим новым главным тренером.

В конце прошлой недели стало известно, что бывший наставник "Баварии" Юлиан Нагельсманн выбыл из числа претендентом на вакансию в "Челси", тогда как Почеттино провел ряд позитивных встреч с руководством лондонского клуба.



По информации The Guardian, "Челси" пока не отбросил прочих кандидатов, включая Венсана Компани и Анге Постекоглу, и у "синих" пока нет договоренности с Почеттино.



Тем не менее, переговоры с Почеттино находятся в продвинутой стадии, и вскоре "Челси" может подтвердить назначение 51-летнего аргентинца, что, впрочем, не повлияет на временного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда — тот в любом случае доработает этот сезон.



Eveinng Standard добавляет, что "Тоттенхэм", который тоже находится в поисках нового главного тренера, к Почеттино даже не обращался.