"Челси" близок к назначению Почеттино
"Челси" близок к назначению Маурисио Почеттино своим новым главным тренером.
В конце прошлой недели стало известно, что бывший наставник "Баварии" Юлиан Нагельсманн выбыл из числа претендентом на вакансию в "Челси", тогда как Почеттино провел ряд позитивных встреч с руководством лондонского клуба.
По информации The Guardian, "Челси" пока не отбросил прочих кандидатов, включая Венсана Компани и Анге Постекоглу, и у "синих" пока нет договоренности с Почеттино.
Тем не менее, переговоры с Почеттино находятся в продвинутой стадии, и вскоре "Челси" может подтвердить назначение 51-летнего аргентинца, что, впрочем, не повлияет на временного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда — тот в любом случае доработает этот сезон.
Eveinng Standard добавляет, что "Тоттенхэм", который тоже находится в поисках нового главного тренера, к Почеттино даже не обращался.
24.04.2023 14:00
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