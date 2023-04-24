Салиба, вероятно, не сыграет с "Сити"

Вильям Салиба Защитник "Арсенала" Вильям Салиба, вероятно, пропустит матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в ближайшую среду.

Салиба находится вне игры с матча Лиги Европы против "Спортинга" в прошлом месяце, когда у него возникли проблемы со спиной.

В отсутствие Вильяма "Арсенал" резко сбавил обороты и перестал играть "на ноль", однако главный тренер "канониров" Микель Артета едва ли сможет рассчитывать на 22-летнего француза на "Этихад".

Как сообщает Sky Sports, "канониры" оценивают состояние Салиба каждый день, и пока все идет к тому, что выезд к "Сити" станет шестым подряд матчем, что пропустит Вильям.

Добавим, в этих пяти матчах без Салиба "Арсенал" пропустил девять голов, включая семь в трех последних.


Метки Арсенал, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Салиба, травмы

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2023 13:00

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  1. irbis85 24.04.2023 13:29 # irbis85
    мало того что слили ту игру со Спортингом, так ещё и лишились ключевого защитника

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