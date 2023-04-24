Салиба, вероятно, не сыграет с "Сити"
Защитник "Арсенала" Вильям Салиба, вероятно, пропустит матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в ближайшую среду.
Салиба находится вне игры с матча Лиги Европы против "Спортинга" в прошлом месяце, когда у него возникли проблемы со спиной.
В отсутствие Вильяма "Арсенал" резко сбавил обороты и перестал играть "на ноль", однако главный тренер "канониров" Микель Артета едва ли сможет рассчитывать на 22-летнего француза на "Этихад".
Как сообщает Sky Sports, "канониры" оценивают состояние Салиба каждый день, и пока все идет к тому, что выезд к "Сити" станет шестым подряд матчем, что пропустит Вильям.
Добавим, в этих пяти матчах без Салиба "Арсенал" пропустил девять голов, включая семь в трех последних.
24.04.2023 13:00
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мало того что слили ту игру со Спортингом, так ещё и лишились ключевого защитника
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