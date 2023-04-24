Салиба, вероятно, не сыграет с "Сити"

Защитник "Арсенала" Вильям Салиба, вероятно, пропустит матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в ближайшую среду.

Салиба находится вне игры с матча Лиги Европы против "Спортинга" в прошлом месяце, когда у него возникли проблемы со спиной.



В отсутствие Вильяма "Арсенал" резко сбавил обороты и перестал играть "на ноль", однако главный тренер "канониров" Микель Артета едва ли сможет рассчитывать на 22-летнего француза на "Этихад".



Как сообщает Sky Sports, "канониры" оценивают состояние Салиба каждый день, и пока все идет к тому, что выезд к "Сити" станет шестым подряд матчем, что пропустит Вильям.



Добавим, в этих пяти матчах без Салиба "Арсенал" пропустил девять голов, включая семь в трех последних.