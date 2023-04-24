Босс "Брайтона" "не знает", останется ли Макаллистер

Исполнительный директор "Брайтона" Пол Барбер не стал исключать продажу полузащитника Алексиса Макаллистера грядущим летом.

Только недавно Макаллистер-старший заявил, что ожидает ухода своего сына из "Брайтона" в летнее трансферное окно.



Алексиса называют целью для "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля", "Челси", "Арсенала" и "Ювентуса", и боссы "Брайтона" готовы к диалогу по 24-летнему игроку сборной Аргентины.



"Что касается Алексиса, то еще до Чемпионата Мира мы провели встречу с его отцом Карлосом и его агентом. Нам нужно было убедиться, что Алексис чувствует себя максимально комфортно здесь в преддверии Чемпионата Мира".



"Далее нам нужно было убедиться, что он вернется сосредоточенным на выступлении в Премьер-Лиге. И нужно отдать ему должное, потому что абсолютно так и было. Он выступал очень, очень хорошо".



"Что будет летом? Мы не знаем. Нам известно лишь то, что наши игроки будут вызывать большое внимание и большой интерес".



"Как и всегда, мы разберемся с этим, если и когда это произойдет", — сообщил Барбер talkSPORT.