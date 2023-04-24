Лукаку не думает о возвращении в "Челси"

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку отказался обсуждать свое возвращение в "Челси".

Забив только 15 голов в 44 матчах за "Челси" в прошлом сезоне, на эту кампанию Лукаку вернулся в "Интер" на правах аренды.



Ромелу выглядит бледной тенью игрока, который приводил "Интер" к победе в Серии А в сезоне 2020/21. По слухам, клуб с "Сан-Сиро" планирует вернуть 29-летнего бельгийца в "Челси" после окончания аренды.



Однако Лукаку предпочитает не думать о возвращении в Лондон. Сейчас на уме у Ромелу только "Интер".



"Мое будущее? Я должен быть осторожен и внимателен в том, что говорю... Я хочу сосредоточиться на "Интере" и стараться на благо клуба матч за матчем".



"Я всегда стараюсь изо всех сил ради "Интера", и мне нравятся наши фанаты. У нас отличные отношения", — цитирует Лукаку Football.London.