Тен Хаг хочет помешать "Сити" сделать требл

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг пообещал сделать все возможное, чтобы помешать соседям из "Манчестер Сити" сделать требл в этом сезоне.

Взяв верх над "Брайтоном" в серии послематчевых пенальти накануне, "Юнайтед" вышел в финал Кубка Англии, где теперь 3 июня сразится с "Сити".



Этот финал на "Уэмбли" состоится уже после окончания сезона Премьер-Лиги, но до финала Лиги Чемпионов, и у "красных дьяволов" есть реальная возможность вставить палку в колеса соседям, даже если те завоюют два других трофея.



"Мы сделаем все для этого. Когда я говорю "все", я имею ввиду все возможное — больше 100 процентов ты сделать не можешь. Фанаты могут на это рассчитывать. Мы хотим дать своим фанатам эту победу над "Сити".



"Конечно, я понимаю, что фанаты чувствуют насчет этого. Мы сделаем все возможное, чтобы дать своим фанатам второй трофей. Я, команда, персонал выложимся без остатка, чтобы это стало возможно. Мы способны на это, мы уже доказывали это. В то же время это непросто, потому что "Сити" — отличная команда, но и у нас отличная команда", — цитирует Тен Хага The Guardian.