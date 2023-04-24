Уэбб анонсировал важные изменения в работе рефери

Глава судейского корпуса Премьер-Лиги Ховард Уэбб объявил, что скоро рефери Премьер-Лиги будут объяснять свои решения публике.

51-летний Уэбб, который трудился рефери Премьер-Лиги с 2005 по 2014 год, с этого сезона руководит судейским корпусом.



Стоит отметить, что это очень непростой сезон для организации Уэбба, особенно из-за регулярных нареканий в отношении системы VAR, однако Ховард по-прежнему настроен улучшить судейство в Премьер-Лиге.



В качестве одного из таких улучшений Уэбб собирается дать рефери возможность рефери объяснять свои решения — сперва после матчей, а затем, возможно, и во время.



"Мы делаем все возможное, чтобы стать как можно более прозрачными. Есть некоторые параметры, в отношении которых мы завязаны на ФИФА, но мы собираемся продавливать свои инициативы".



"Мы сделаем все возможное, чтобы приподнять занавес. Мы собираемся довольно скоро внедрить некоторые послематчевые вещи, которых прежде не было. Если затем мы сможем добавить некоторые вещи прямо во время матча, мы сделаем это".



"Вы увидите, что мы можем взаимодействовать с аудиторией стадиона после матча и даже во время матча. В этом мои намерения, и я надеюсь, вы увидите некоторые подвижки в ближайшие недели".



"Будет ли это система, как в регби и крикете, где рефери обращаются к аудитории стадиона через микрофон? Возможно. Там это работает уже некоторое время".



"С момента своего назначения я нахожусь под большим впечатлением от качества взаимодействия внутри бригады арбитров".



"Мы начали показывать бродкастерам, насколько это хорошо, и мы получили очень позитивную обратную связь. Теперь мы хотим показать это публике, и я думаю, вы будете приятно удивлены, когда увидите это", — сообщил Уэбб talkSPORT.