"Манчестер Сити" хочет купить Хики

Аарон Хики "Манчестер Сити" хочет приобрести левого защитника "Брентфорда" Аарона Хики после окончания этого сезона.

Хики только прошлым летом присоединился к "Брентфорду", перебравшись из итальянской "Болоньи" по сделке стоимостью 18 миллионов фунтов.

В этом сезоне 20-летний шотландец провел 20 матчей за "пчел" в Премьер-Лиге и своей игрой произвел впечатление на "Сити", который, как утверждает The Sun, планирует пригласить сразу двух крайних защитников грядущим летом.

В последнее время главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола перестал доверять Кайлу Уолкеру, а ранее поссорился с Жоау Канселу, отправившимся в аренду в "Баварию" в январе, поэтому "горожане" нуждаются в усилении флангов обороны.

В данный момент Хики, также способный сыграть правого защитника, как это он доказал в своем бывшем клубе "Хартсе", оценивается в 30 млн. фунтов.


Метки Брентфорд, Манчестер Сити, Хики

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2023 08:00

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Последние комментарии:




  1. gary47 24.04.2023 09:04 # gary47
    У шотландцев конечно сумасшедшее поколение на левом фланге обороны: Робертсон, Тирни, теперь еще и Хики начал стабильно показывать высокий уровень. Примерно как у англичан на правом фланге)

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