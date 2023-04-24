"Манчестер Сити" хочет купить Хики

"Манчестер Сити" хочет приобрести левого защитника "Брентфорда" Аарона Хики после окончания этого сезона.

Хики только прошлым летом присоединился к "Брентфорду", перебравшись из итальянской "Болоньи" по сделке стоимостью 18 миллионов фунтов.



В этом сезоне 20-летний шотландец провел 20 матчей за "пчел" в Премьер-Лиге и своей игрой произвел впечатление на "Сити", который, как утверждает The Sun, планирует пригласить сразу двух крайних защитников грядущим летом.



В последнее время главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола перестал доверять Кайлу Уолкеру, а ранее поссорился с Жоау Канселу, отправившимся в аренду в "Баварию" в январе, поэтому "горожане" нуждаются в усилении флангов обороны.



В данный момент Хики, также способный сыграть правого защитника, как это он доказал в своем бывшем клубе "Хартсе", оценивается в 30 млн. фунтов.