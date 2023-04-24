"Манчестер Сити" хочет купить Хики
"Манчестер Сити" хочет приобрести левого защитника "Брентфорда" Аарона Хики после окончания этого сезона.
Хики только прошлым летом присоединился к "Брентфорду", перебравшись из итальянской "Болоньи" по сделке стоимостью 18 миллионов фунтов.
В этом сезоне 20-летний шотландец провел 20 матчей за "пчел" в Премьер-Лиге и своей игрой произвел впечатление на "Сити", который, как утверждает The Sun, планирует пригласить сразу двух крайних защитников грядущим летом.
В последнее время главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола перестал доверять Кайлу Уолкеру, а ранее поссорился с Жоау Канселу, отправившимся в аренду в "Баварию" в январе, поэтому "горожане" нуждаются в усилении флангов обороны.
В данный момент Хики, также способный сыграть правого защитника, как это он доказал в своем бывшем клубе "Хартсе", оценивается в 30 млн. фунтов.
24.04.2023 08:00
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Последние комментарии:
У шотландцев конечно сумасшедшее поколение на левом фланге обороны: Робертсон, Тирни, теперь еще и Хики начал стабильно показывать высокий уровень. Примерно как у англичан на правом фланге)
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