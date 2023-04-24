"Челси" может вернуться за Неймаром

"Челси" может возобновить интерес к нападающему ПСЖ и сборной Бразилии Неймару грядущим летом.

Еще в феврале ряд уважаемых изданий сообщили, что "Челси" задумывается о покупке Неймара, а владелец "синих" Тодд Бели даже провел встречу с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хеллаифи в Париже по этому поводу.



Как утверждает Daily Mirror, после окончания этого сезона "Челси" может вернуться к идее с приглашением Неймара — на "Парк де Пренс" ожидают интереса со стороны минимум одного клуба Премьер-Лиги к 31-летнему бразильцу, чей сезон был оборван потребовавшей операции травмой лодыжки.



В данный момент Неймар остается самым дорогим футболистом в мире, перебравшись в ПСЖ из "Барселоны" за 198 миллионов фунтов в 2019 году. С тех пор нападающий забил 117 голов в 172 матчах.



Помимо Неймара, ПСЖ также может попрощаться с нападающим Лионелем Месси, чей контракт истекает в конце сезона. Аль-Хелаифи вообще хочет сместить акцент в сторону приглашения и дальнейшего развития перспективных французских игроков, благо позже в этом году ПСЖ открывает свою новую академию.