"Челси" может вернуться за Неймаром

Неймар "Челси" может возобновить интерес к нападающему ПСЖ и сборной Бразилии Неймару грядущим летом.

Еще в феврале ряд уважаемых изданий сообщили, что "Челси" задумывается о покупке Неймара, а владелец "синих" Тодд Бели даже провел встречу с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хеллаифи в Париже по этому поводу.

Как утверждает Daily Mirror, после окончания этого сезона "Челси" может вернуться к идее с приглашением Неймара — на "Парк де Пренс" ожидают интереса со стороны минимум одного клуба Премьер-Лиги к 31-летнему бразильцу, чей сезон был оборван потребовавшей операции травмой лодыжки.

В данный момент Неймар остается самым дорогим футболистом в мире, перебравшись в ПСЖ из "Барселоны" за 198 миллионов фунтов в 2019 году. С тех пор нападающий забил 117 голов в 172 матчах.

Помимо Неймара, ПСЖ также может попрощаться с нападающим Лионелем Месси, чей контракт истекает в конце сезона. Аль-Хелаифи вообще хочет сместить акцент в сторону приглашения и дальнейшего развития перспективных французских игроков, благо позже в этом году ПСЖ открывает свою новую академию.


Метки Неймар, ПСЖ, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2023 07:00

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  1. stargazer 24.04.2023 07:20 # stargazer
    ПСЖ давно пара слить всех дорогостоящих ленивцев. набрать игроков которые будут впахивать как надо. тогда может и ЛЧ возьмут)

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  2. danny949494 24.04.2023 07:17 # danny949494
    Админ ты ху**ло

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