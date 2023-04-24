Компани и Акпом — лучшие в Чемпионшипе по итогам сезона 2022/23

Чуба Акпом из "Мидлсбро" и Венсан Компани из "Бернли" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в сезоне Чемпионшипа 2022/23.

Компани только прошлым летом возглавил вылетевший из Премьер-Лиги "Бернли". Венсан значительно изменил облик команды, приучившей публику к примитивному и силовому футболу в эру Шона Дайча.



Под руководством Компани "Бернли" досрочно оформил повышение в классе и сейчас стремительно приближается к титулу Чемпионшипа, имея девять очков преимущества над ближайшим преследователем.



А лучшим игроком Чемпионшипа был признан 27-летний нападающий Акпом, забивший в лиге 28 голов за "Мидлсбро" — самую результативную команду второго английского дивизиона.



Благодаря стараниям воспитанника "Арсенала" команда Майкла Кэррика держится в зоне плей-офф и имеет хорошие шансы на выход в Премьер-Лигу.



Еще одна награда — лучшему молодому игроку — досталась 19-летнему полузащитнику "Бристоль Сити" Алексу Скотту, который провел 47 матчей за свой клуб в этом сезоне с учетом всех соревнований.



