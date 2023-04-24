Компани и Акпом — лучшие в Чемпионшипе по итогам сезона 2022/23
Чуба Акпом из "Мидлсбро" и Венсан Компани из "Бернли" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в сезоне Чемпионшипа 2022/23.
Компани только прошлым летом возглавил вылетевший из Премьер-Лиги "Бернли". Венсан значительно изменил облик команды, приучившей публику к примитивному и силовому футболу в эру Шона Дайча.
Под руководством Компани "Бернли" досрочно оформил повышение в классе и сейчас стремительно приближается к титулу Чемпионшипа, имея девять очков преимущества над ближайшим преследователем.
А лучшим игроком Чемпионшипа был признан 27-летний нападающий Акпом, забивший в лиге 28 голов за "Мидлсбро" — самую результативную команду второго английского дивизиона.
Благодаря стараниям воспитанника "Арсенала" команда Майкла Кэррика держится в зоне плей-офф и имеет хорошие шансы на выход в Премьер-Лигу.
Еще одна награда — лучшему молодому игроку — досталась 19-летнему полузащитнику "Бристоль Сити" Алексу Скотту, который провел 47 матчей за свой клуб в этом сезоне с учетом всех соревнований.
24.04.2023 06:00
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кто такой Апком еего же никто не знает хороший он тренер или нет
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