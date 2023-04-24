Тен Хаг доволен, как МЮ реагирует на неудачи

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отметил волевой характер своей команды после выхода в финал Кубка Англии.

Разгромно уступив "Севилье" в минувшую среду (3:0) и вылетев из Лиги Европы, "Юнайтед" нашел в себе силы на полуфинальный матч Кубка Англии против "Брайтона" в воскресенье.



После вырванной в серии пенальти победы на "Уэмбли" Тен Хаг выразил удовлетворение насчет того, как "красные дьяволы" реагируют на неудачи. Теперь Эрик хочет, чтобы его команда научилась преображаться непосредственно во время матча.



"В Севилье мы провели худший матч в сезоне. Теперь это уже не изменить, но мы можем извлечь уроки на будущее".



"Мы уже доказали, что можем реагировать на неудачи и приходить в себя после плохих матчей. Теперь нам нужно научиться реагировать и приходить в себя во время матча, в сложных ситуациях, на чужих стадионах, демонстрируя характер и придерживаясь плана".



"Даже если мы плохо играем матч, в четверг у нас были возможности вернуться в игру. Если спустя три дня после такого поражения ты даешь бой, значит ты мог дать бой и во время того матча. Нужно просто контролировать свои эмоции, оставаться сплоченным, и тогда игра изменится".



"Мы сильны физически и душевно. Мы проявили соответствующий характер. Могу сказать вам, что это непросто, но мы сделали это. Мы были настроены выиграть этот матч", — цитирует Тен Хага Sky Sports.