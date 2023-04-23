Игроки "Челси" в восторге от перспективы поработать с Почеттино

Игроки "Челси" отреагировали сугубо позитивным образом на слухи о вероятном назначении Маурисио Почеттино их главным тренером.

На текущей неделе Юлиан Нагельсманн выбыл из числа претендентов на вакантную должность в "Челси", а новым фаворитом стал как раз Почеттино.



Маурисио произвел хорошее впечатление на директоров "Челси" Пола Уинстенли с Лоуренсом Стюартом и теперь ожидает одобрения владельцев клубов Тодда Бели и Бехдада Эгбали.



Как стало известно The Telegraph, персона Почеттино является весьма популярной среди игроков "Челси". Раздевалка "синих" испытывает восторг от перспективы поработать Маурисио.



Вызывающиеся в сборную Англии игроки "Челси" уже сверились со своими коллегами из "Тоттенхэма", бывшего клуба Почеттино, и получили хорошую характеристику насчет тренерских навыков Маурисио, а также его умений как руководителя и мотиватора.



Кроме того, Почеттино имеет опыт работы в ПСЖ, а значит знает, как управляться с игроками, которые обладают громкими именами и сложными характерами.



Однако приход Почеттино не будет хорошей новостью для всех игроков "Челси". Во время собеседования 51-летний аргентинец уже дал понять, что хочет значительно сократить размер первой команды, в которой сейчас значится более 30 игроков.