Стеллини: "Это худшее, что я когда-либо видел"
Наставник "Тоттенхэма" Кристиан Стеллини извинился за поражение 6:1 от "Ньюкасла" и признал, что ошибся с тактикой на матч.
"Тоттенхэм" пропустил пять голов в первую 21 минуту матча на "Сент-Джеймс Парк", и Стеллини быстро понял, что его решение перевести команду на схему с четырьмя защитниками было ошибочным.
Стеллини ужасается от игры "шпор" в начале воскресного матча и надеется, что дело только в схеме.
"Нет слов, чтобы описать такого рода игру. Первые 25 минут — это худшее, что я когда-либо видел. Я надеялся, что эта система, на которую мы перешли, придаст нам энергии, но это было ошибочное решение. А раз так, то это моя ответственность. Мы сыграли в четыре защитника, и если это ошибка, то это моя ошибка".
"За 21 минуту мы позволили им нанести четыре удара и забить четыре гола. Наблюдать это было очень сложно, но у этого есть причины. Мы должны найти эти причины. Если дело в схеме, то ее легко изменить. Мы снова изменим схему и добьемся результата. Но если дело не в схеме, то мы должны проанализировать, в чем тогда".
"Мы должны извиниться перед каждым. Надеюсь, сегодня виноват я, потому что изменение схемы было моим решением. Как я уже сказал, я надеюсь, что проблема в этом", — цитирует Стеллини Evening Standard.
23.04.2023 22:00
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Сразу признает свои ошибки. От известных тренеров такого не услышишь...
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Это лучшее, что я когда либо видел.
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