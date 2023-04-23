МЮ победил "Брайтон" в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии

Солли Марч Только в серии послематчевых пенальти сломив сопротивление "Брайтона", "Манчестер Юнайтед" вышел в финал Кубка Англии, где теперь 3 июня сразится со своими соседями из "Манчестер Сити".

Первое слово в матче сказал "Брайтон", однако голкипер "Юнайтед" Давид Де Хеа совершил блестящий сейв после удара Алексиса Макаллистера со штрафного.

На 14-й минуте "красные дьяволы" ответили обводящим ударом Бруну Фернандеша с границы штрафной площади, но голкипер "чаек" Роберт Санчес сыграл столь же надежно, как и Де Хеа.

Команды продолжили играть обоюдоостро и в хорошем темпе. "Брайтону" не требовалось много держать мяч, чтобы создавать опасность.

В концовке тайма "Юнайтед" смотрелся предпочтительнее, а Санчес даже совершил сейв ногой после удара Кристиана Эриксена.

Вскоре после начала второго тайма Де Хеа выловил мяч из под перекладины после удара Хулио Энсисо с линии штрафной. "Дьяволы" ответили выстрелом Антони — Санчес сыграл надежно.

Но чем меньше оставалось времени от второго тайма, тем осторожнее становились команды. В концовке свой момент имел Солли Марч, но Де Хеа совершил очередной сейв.

90 минут так и не принесли голов, поэтому игра перешла в экстра-таймы. В дополнительные полчаса "Юнайтед" был ближе к победе, но пару раз "Брайтон" спас Санчес, а Маркус Рэшфорд промахнулся сам.

В итоге все решилось в серии пенальти, и здесь только один из 14 наносивших удары игроков промахнулся. Им стал Марч, пробив мимо ворот Де Хеа.

Соперники оказались достойны друг друга, и все решила футбольная лотерея. "Юнайтед" смог реабилитироваться в глазах своих болельщиков после позорного вылета из Лиги Европы в минувший четверг.

"Брайтон" — "Манчестер Юнайтед" — 0:0 (0:0) после экстра-таймов, победа "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти — 7:6

Серия пенальти: Макаллистер (гол) — Каземиро (гол), Гросс (гол) — Далот (гол), Ундав (гол) — Санчо (гол), Эступиньян (гол) — Рэшфорд (гол), Данк (гол) — Забитцер (гол), Уэбстер (гол) — Вегхорст (гол), Марч (мимо) — Линделеф (гол).

"Брайтон": Санчес, Гросс, Уэбстер, Данк, Эступиньян, Кайседо, Макаллистер, Энсисо (Велтман 67), Митома, Уэлбек (Ундав 75).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака (Маласиа 101), Линделеф, Шоу, Далот, Каземиро, Фернандеш (Вегхорст 101), Эриксен (Фред 62), Антони (Забитцер 90), Рэшфорд, Мартиаль (Санчо 85).

Предупреждения: Митома — Каземиро, Шоу, Линделеф.


Метки Брайтон, Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2023 21:25

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  1. kojan 23.04.2023 21:43 # kojan
    в трёх предыдущих финалах шумных соседей натянули Челси, Арсенал и Ливерпуль...теперь очередь за М.Ю. сделать то же самое...

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  2. narcot 23.04.2023 21:40 # narcot
    Помойка отскочила

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  3. mufc1994 23.04.2023 21:38 # mufc1994
    Де хуй это пиздец) еле фирменная фишка - сосать на пенках, каждый раз как мешок с говном, валится в один и тот же угол, ему вообще пох на все

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  4. sausage 23.04.2023 21:31 # sausage
    Челси в этом туре наконец подфартило.

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  5. slash-lfc 23.04.2023 21:30 # slash-lfc
    Тен Хаг кубковый убийца!

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  6. brown-ale 23.04.2023 21:28 # brown-ale
    Оба воротчика позабавили - полные нули. Можно поздравить Ман Сити с кубком.

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  7. van-dijk 23.04.2023 21:28 # van-dijk
    Ублюдский поступок подходить вратарю и оказывать давление на игрока. Де Хее вернёт карма.

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  8. takernotagiver 23.04.2023 21:28 # takernotagiver
    Шикарная вывеска финала. Сити ничего не гарантировано. Это тебе не дома играть

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  9. mufc1994 23.04.2023 21:28 # mufc1994
    Еле высрали победу, но хоть ещё один финал на уэмбли в этом сезоне.

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  10. true-manc 23.04.2023 21:27 # true-manc
    > КОРОЛЯМ в финале досталось маню

    ништяк. нужно наказывать секту за недавний судейский беспредел на трахфорде

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  11. justnick 23.04.2023 21:27 # justnick
    Вот это было долго

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  12. superglor 23.04.2023 21:26 # superglor
    Наши личные пригородные слуги могли спокойно щас слиться по пенальти, но зачем-то решили соснуть у королей в финале. Так тому и быть.

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  13. el-beatle 23.04.2023 21:26 # el-beatle
    Бить пенки в ливень это фишка МЮ и Терри

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