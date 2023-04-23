МЮ победил "Брайтон" в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии
Только в серии послематчевых пенальти сломив сопротивление "Брайтона", "Манчестер Юнайтед" вышел в финал Кубка Англии, где теперь 3 июня сразится со своими соседями из "Манчестер Сити".
Первое слово в матче сказал "Брайтон", однако голкипер "Юнайтед" Давид Де Хеа совершил блестящий сейв после удара Алексиса Макаллистера со штрафного.
На 14-й минуте "красные дьяволы" ответили обводящим ударом Бруну Фернандеша с границы штрафной площади, но голкипер "чаек" Роберт Санчес сыграл столь же надежно, как и Де Хеа.
Команды продолжили играть обоюдоостро и в хорошем темпе. "Брайтону" не требовалось много держать мяч, чтобы создавать опасность.
В концовке тайма "Юнайтед" смотрелся предпочтительнее, а Санчес даже совершил сейв ногой после удара Кристиана Эриксена.
Вскоре после начала второго тайма Де Хеа выловил мяч из под перекладины после удара Хулио Энсисо с линии штрафной. "Дьяволы" ответили выстрелом Антони — Санчес сыграл надежно.
Но чем меньше оставалось времени от второго тайма, тем осторожнее становились команды. В концовке свой момент имел Солли Марч, но Де Хеа совершил очередной сейв.
90 минут так и не принесли голов, поэтому игра перешла в экстра-таймы. В дополнительные полчаса "Юнайтед" был ближе к победе, но пару раз "Брайтон" спас Санчес, а Маркус Рэшфорд промахнулся сам.
В итоге все решилось в серии пенальти, и здесь только один из 14 наносивших удары игроков промахнулся. Им стал Марч, пробив мимо ворот Де Хеа.
Соперники оказались достойны друг друга, и все решила футбольная лотерея. "Юнайтед" смог реабилитироваться в глазах своих болельщиков после позорного вылета из Лиги Европы в минувший четверг.
"Брайтон" — "Манчестер Юнайтед" — 0:0 (0:0) после экстра-таймов, победа "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти — 7:6
Серия пенальти: Макаллистер (гол) — Каземиро (гол), Гросс (гол) — Далот (гол), Ундав (гол) — Санчо (гол), Эступиньян (гол) — Рэшфорд (гол), Данк (гол) — Забитцер (гол), Уэбстер (гол) — Вегхорст (гол), Марч (мимо) — Линделеф (гол).
"Брайтон": Санчес, Гросс, Уэбстер, Данк, Эступиньян, Кайседо, Макаллистер, Энсисо (Велтман 67), Митома, Уэлбек (Ундав 75).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака (Маласиа 101), Линделеф, Шоу, Далот, Каземиро, Фернандеш (Вегхорст 101), Эриксен (Фред 62), Антони (Забитцер 90), Рэшфорд, Мартиаль (Санчо 85).
Предупреждения: Митома — Каземиро, Шоу, Линделеф.
23.04.2023 21:25
Просмотров: 823
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
в трёх предыдущих финалах шумных соседей натянули Челси, Арсенал и Ливерпуль...теперь очередь за М.Ю. сделать то же самое...
(ответить)
Помойка отскочила
(ответить)
Де хуй это пиздец) еле фирменная фишка - сосать на пенках, каждый раз как мешок с говном, валится в один и тот же угол, ему вообще пох на все
(ответить)
Челси в этом туре наконец подфартило.
(ответить)
Тен Хаг кубковый убийца!
(ответить)
Оба воротчика позабавили - полные нули. Можно поздравить Ман Сити с кубком.
(ответить)
Ублюдский поступок подходить вратарю и оказывать давление на игрока. Де Хее вернёт карма.
(ответить)
Шикарная вывеска финала. Сити ничего не гарантировано. Это тебе не дома играть
(ответить)
Еле высрали победу, но хоть ещё один финал на уэмбли в этом сезоне.
(ответить)
> КОРОЛЯМ в финале досталось маню
ништяк. нужно наказывать секту за недавний судейский беспредел на трахфорде
(ответить)
Вот это было долго
(ответить)
Наши личные пригородные слуги могли спокойно щас слиться по пенальти, но зачем-то решили соснуть у королей в финале. Так тому и быть.
(ответить)
Бить пенки в ливень это фишка МЮ и Терри
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий