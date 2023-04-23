МЮ победил "Брайтон" в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии

Только в серии послематчевых пенальти сломив сопротивление "Брайтона", "Манчестер Юнайтед" вышел в финал Кубка Англии, где теперь 3 июня сразится со своими соседями из "Манчестер Сити".

Первое слово в матче сказал "Брайтон", однако голкипер "Юнайтед" Давид Де Хеа совершил блестящий сейв после удара Алексиса Макаллистера со штрафного.



На 14-й минуте "красные дьяволы" ответили обводящим ударом Бруну Фернандеша с границы штрафной площади, но голкипер "чаек" Роберт Санчес сыграл столь же надежно, как и Де Хеа.



Команды продолжили играть обоюдоостро и в хорошем темпе. "Брайтону" не требовалось много держать мяч, чтобы создавать опасность.



В концовке тайма "Юнайтед" смотрелся предпочтительнее, а Санчес даже совершил сейв ногой после удара Кристиана Эриксена.



Вскоре после начала второго тайма Де Хеа выловил мяч из под перекладины после удара Хулио Энсисо с линии штрафной. "Дьяволы" ответили выстрелом Антони — Санчес сыграл надежно.



Но чем меньше оставалось времени от второго тайма, тем осторожнее становились команды. В концовке свой момент имел Солли Марч, но Де Хеа совершил очередной сейв.



90 минут так и не принесли голов, поэтому игра перешла в экстра-таймы. В дополнительные полчаса "Юнайтед" был ближе к победе, но пару раз "Брайтон" спас Санчес, а Маркус Рэшфорд промахнулся сам.



В итоге все решилось в серии пенальти, и здесь только один из 14 наносивших удары игроков промахнулся. Им стал Марч, пробив мимо ворот Де Хеа.



Соперники оказались достойны друг друга, и все решила футбольная лотерея. "Юнайтед" смог реабилитироваться в глазах своих болельщиков после позорного вылета из Лиги Европы в минувший четверг.



"Брайтон" — "Манчестер Юнайтед" — 0:0 (0:0) после экстра-таймов, победа "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти — 7:6



Серия пенальти: Макаллистер (гол) — Каземиро (гол), Гросс (гол) — Далот (гол), Ундав (гол) — Санчо (гол), Эступиньян (гол) — Рэшфорд (гол), Данк (гол) — Забитцер (гол), Уэбстер (гол) — Вегхорст (гол), Марч (мимо) — Линделеф (гол).



"Брайтон": Санчес, Гросс, Уэбстер, Данк, Эступиньян, Кайседо, Макаллистер, Энсисо (Велтман 67), Митома, Уэлбек (Ундав 75).



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака (Маласиа 101), Линделеф, Шоу, Далот, Каземиро, Фернандеш (Вегхорст 101), Эриксен (Фред 62), Антони (Забитцер 90), Рэшфорд, Мартиаль (Санчо 85).



Предупреждения: Митома — Каземиро, Шоу, Линделеф.