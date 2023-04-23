"Барселона" хочет Канте и Обамеянга

"Барселона" рассматривает полузащитника Нголо Канте и нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга из "Челси" в качестве своих трансферных целей на лето.

Еще недавно считалось, что Канте находится на пороге подписания нового контракта, однако теперь будущее Нголо вновь оказалось под вопросом.



Непопадание в Лигу Чемпионов, проблемы с соблюдением финансового фейр-плей и неопределенность с новым главным тренером могут подтолкнуть Канте к уходу из "Челси" свободным агентом в конце сезона.



Как утверждает Daily Mirror, "Барселона" готова предложить Канте контракт на два года, хотя и с меньшей зарплатой, нежели 32-летний француз имеет на "Стэмфорд Бридж".



Также "Барселона" хочет вернуть Обамеянга, который забил 13 голов в 24 матчах за каталонский клуб во второй половине прошлого сезона, после чего был продан в "Челси" за 10 миллионов фунтов.



В "Барселоне" надеются, что "Челси" тоже позволит Пьер-Эмерику уйти бесплатно. Клуб с "Ноу Камп" хочет получить ответ от 33-летнего габонца не позднее первой недели июня.