Льорис объяснил, почему не вышел на второй тайм против "Ньюкасла"

Капитан "Тоттенхэма" Уго Льорис объяснил, почему он не вышел на второй тайм матча против "Ньюкасла".

Льорис был заменен в перерыве воскресного матча Премьер-Лиги на "Сент-Джеймс Парк", до этого успев пропустить пять голов.



После поражения со счетом 6:1 Уго заверил, что его замена была вынужденной, а также попытался оценить провал "шпор".



"Это прозвучит нехорошо. Не знаю, но кажется, это мышца. Я почувствовал кое-что в области бедра, когда выбивал мяч от ворот. У меня нехорошее предчувствие, и завтра после обследования станет видно".



"Это очень стыдно, мы должны извиниться перед фанатами. Мы показали себя не с лучшей стороны сегодня. Мы не дотянули до уровня игры "Ньюкасла".



"Мы не поспевали во всех отношениях. Мы совершенно не попали в игру в начале матча. Это очень больно. Дело не в тактике — у нас не получалось сражаться".



"Ньюкасл" провел отличный матч. Они были очень агрессивны и заточены на атаку".



"Сложно это анализировать. Мы забыли, что такое гордость. Мы пропустили четыре гола за 20 минут. Мы даже не могли отреагировать".



"Мы можем попытаться найти оправдания, но факт в том, что мы не смогли дать бой. В футболе тебе приходится очень сложно, если у тебя нет желания и агрессии".



"Мы не можем прятаться за проблемами клуба. Мы профессионалы, но сегодня нам столь многого не хватало. "Ньюкасл" и "Тоттенхэм" были на разных уровнях", — сообщил Льорис Sky Sports.