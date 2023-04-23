Каррагер: "Тоттенхэм" — это позор!"
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер обрушился с критикой на "Тоттенхэм", потерпевший сокрушительное поражение от "Ньюкасла".
Совершенно провалив начало воскресного матча Премьер-Лиги на "Сент-Джеймс Парк", "Тоттенхэм" уступал 5:0 уже к 21-й минуте.
В итоге "шпоры" проиграли 6:1, и Каррагер считает, что в этом повинны не только игроки лондонской команды, но и их тренер Кристиан Стеллини.
"Ньюкасл" великолепен, как и весь сезон. "Тоттенхэм" — это позор! Как так получилось, что они вышли играть в четыре защитника с Порро, который вингбек и не умеет обороняться, и с Перишичем, который вингер?"
"Возьмите нормального тренера прямо сейчас, а не дружка Конте", — написал Каррагер в твиттере.
23.04.2023 19:00
Просмотров: 953
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
всю жизнь так было. ттх - позор англий, сразу после чепси
(ответить)
Карра - король! Пока манкунианские петушки только пишут и на страпоне прыгают , он их умывает своей харчой и красных и голубых
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий