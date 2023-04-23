Каррагер: "Тоттенхэм" — это позор!"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер обрушился с критикой на "Тоттенхэм", потерпевший сокрушительное поражение от "Ньюкасла".

Совершенно провалив начало воскресного матча Премьер-Лиги на "Сент-Джеймс Парк", "Тоттенхэм" уступал 5:0 уже к 21-й минуте.



В итоге "шпоры" проиграли 6:1, и Каррагер считает, что в этом повинны не только игроки лондонской команды, но и их тренер Кристиан Стеллини.



"Ньюкасл" великолепен, как и весь сезон. "Тоттенхэм" — это позор! Как так получилось, что они вышли играть в четыре защитника с Порро, который вингбек и не умеет обороняться, и с Перишичем, который вингер?"



"Возьмите нормального тренера прямо сейчас, а не дружка Конте", — написал Каррагер в твиттере.