Каррагер: "Тоттенхэм" — это позор!"

Тоттенхэм Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер обрушился с критикой на "Тоттенхэм", потерпевший сокрушительное поражение от "Ньюкасла".

Совершенно провалив начало воскресного матча Премьер-Лиги на "Сент-Джеймс Парк", "Тоттенхэм" уступал 5:0 уже к 21-й минуте.

В итоге "шпоры" проиграли 6:1, и Каррагер считает, что в этом повинны не только игроки лондонской команды, но и их тренер Кристиан Стеллини.

"Ньюкасл" великолепен, как и весь сезон. "Тоттенхэм" — это позор! Как так получилось, что они вышли играть в четыре защитника с Порро, который вингбек и не умеет обороняться, и с Перишичем, который вингер?"

"Возьмите нормального тренера прямо сейчас, а не дружка Конте", — написал Каррагер в твиттере.


Метки Каррагер, Ньюкасл, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2023 19:00

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  1. mixmaster 23.04.2023 19:27 # mixmaster
    всю жизнь так было. ттх - позор англий, сразу после чепси

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  2. yxaxaxaxaxa 23.04.2023 19:05 # yxaxaxaxaxa
    Карра - король! Пока манкунианские петушки только пишут и на страпоне прыгают , он их умывает своей харчой и красных и голубых

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