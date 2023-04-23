"Ньюкасл" сокрушил беспомощный "Тоттенхэм" и приблизился к Лиге Чемпионов

Забив пять голов в первую 21 минуту матча, "Ньюкасл" одержал яркую победу 6:1 над "Тоттенхэмом" и сделал большой шаг к Лиге Чемпионов.

В стартовый состав "сорок" вернулся выздоровевший Шон Лонгстафф, заменив Энтони Гордона.



У "шпор" тоже произошло одно изменение в старте. Это Пап Матар Сарр появился вместо Клемана Лангле.



Оборона гостей дала сбой уже на второй минуте. Жоэлинтон вошел в штрафную, сместился в центр и нанес удар. Голкипер Уго Льорис отразил мяч, но Джейкоб Мерфи тут же сыграл на добивании — 1:0.



На шестой минуте с "Тоттенхэмом" случилась вторая осечка. Фабиан Шер со своей половины поля сделал заброс вперед, Жоэлинтон технично опустил мяч в ноги на подступах к штрафной, проскочил мимо Льориса и поразил пустые ворота — 2:0.



Не успев прийти в себя, на девятой минуте "шпоры" пропустили в третий раз. Эрик Дайер ошибся с передачей на своей половине поля, а Мерфи нанес мощный удар с дистанции — 3:0.



На 13-й минуте Кейн отметился опасным ударом в касание рядом со штангой, на что "Ньюкасл" ответил очередным голом. Джо Уиллок вырезал роскошную передачу внешней стороной стопы на Александера Исака, который ворвался в штрафную почти по центру и расстрелял ворота — 4:0.



На 21-й минуте Исак оказался с мячом на правом краю штрафной, без всякого сопротивления улучшил свою позицию и пробил в дальний угол ворот — 5:0.



Тут же наставник "Тоттенхэма" Кристиан Стеллини выпустил Давинсона Санчеса, что помогло "шпорам" слегка стабилизировать игру в обороне.



Хозяева не перестали атаковать и в остатке первого тайма создали еще несколько моментов, но забить еще не смогли. Попытки гостей отвечать выглядели жалко.



Второй тайм начался с того, что "шпоры" отыграли один гол. Кейн прошел по левому флангу, проник в штрафную и, оторвавшись от защитника, пробил по воротам — 5:1.



"Тоттенхэм" определенно оживился, однако замены Эдди Хау помогли "Ньюкаслу" вернуться к активным атакующим действиям, и на 67-й минуте случился очередной гол. Удар Мигеля Альмирона из пределов штрафной был заблокирован, но мяч отскочил к Каллуму Уилсону, который с границы вратарской поразил цель — 6:1.



В остатке матча игра была довольно спокойной, реальных моментов почти не возникало — обеим командам уже все было ясно.



"Тоттенхэм" оказался застигнут врасплох мощнейшим началом матча в исполнении "Ньюкасла", который при желании мог победить еще крупнее. С такой беспомощной игрой "шпоры" рискуют остаться без путевки в Лигу Чемпионов.



"Ньюкасл" — "Тоттенхэм". Отчет о матче