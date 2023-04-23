"Ньюкасл" сокрушил беспомощный "Тоттенхэм" и приблизился к Лиге Чемпионов
Забив пять голов в первую 21 минуту матча, "Ньюкасл" одержал яркую победу 6:1 над "Тоттенхэмом" и сделал большой шаг к Лиге Чемпионов.
В стартовый состав "сорок" вернулся выздоровевший Шон Лонгстафф, заменив Энтони Гордона.
У "шпор" тоже произошло одно изменение в старте. Это Пап Матар Сарр появился вместо Клемана Лангле.
Оборона гостей дала сбой уже на второй минуте. Жоэлинтон вошел в штрафную, сместился в центр и нанес удар. Голкипер Уго Льорис отразил мяч, но Джейкоб Мерфи тут же сыграл на добивании — 1:0.
На шестой минуте с "Тоттенхэмом" случилась вторая осечка. Фабиан Шер со своей половины поля сделал заброс вперед, Жоэлинтон технично опустил мяч в ноги на подступах к штрафной, проскочил мимо Льориса и поразил пустые ворота — 2:0.
Не успев прийти в себя, на девятой минуте "шпоры" пропустили в третий раз. Эрик Дайер ошибся с передачей на своей половине поля, а Мерфи нанес мощный удар с дистанции — 3:0.
На 13-й минуте Кейн отметился опасным ударом в касание рядом со штангой, на что "Ньюкасл" ответил очередным голом. Джо Уиллок вырезал роскошную передачу внешней стороной стопы на Александера Исака, который ворвался в штрафную почти по центру и расстрелял ворота — 4:0.
На 21-й минуте Исак оказался с мячом на правом краю штрафной, без всякого сопротивления улучшил свою позицию и пробил в дальний угол ворот — 5:0.
Тут же наставник "Тоттенхэма" Кристиан Стеллини выпустил Давинсона Санчеса, что помогло "шпорам" слегка стабилизировать игру в обороне.
Хозяева не перестали атаковать и в остатке первого тайма создали еще несколько моментов, но забить еще не смогли. Попытки гостей отвечать выглядели жалко.
Второй тайм начался с того, что "шпоры" отыграли один гол. Кейн прошел по левому флангу, проник в штрафную и, оторвавшись от защитника, пробил по воротам — 5:1.
"Тоттенхэм" определенно оживился, однако замены Эдди Хау помогли "Ньюкаслу" вернуться к активным атакующим действиям, и на 67-й минуте случился очередной гол. Удар Мигеля Альмирона из пределов штрафной был заблокирован, но мяч отскочил к Каллуму Уилсону, который с границы вратарской поразил цель — 6:1.
В остатке матча игра была довольно спокойной, реальных моментов почти не возникало — обеим командам уже все было ясно.
"Тоттенхэм" оказался застигнут врасплох мощнейшим началом матча в исполнении "Ньюкасла", который при желании мог победить еще крупнее. С такой беспомощной игрой "шпоры" рискуют остаться без путевки в Лигу Чемпионов.
"Ньюкасл" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
23.04.2023 17:55
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Последние комментарии:
Два английских кубка будут неплохим началом для Тен Хана, даже несмотря на всю неоднозначность последних результатов клуба.
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Будущие обладатели кубка Англии седня играют, так-то)
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Жест доброй воли в исполнении Тоттенхэма - плановая перегруппировка в лигу конференций.
Ширера с победой.
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Эй обоссанные свинопидарасы кацапские, шо там по Мадяру? Когда похороны??? Шо там по Бахмуту?? 15 месяц берете за щеку? Ахахахаха клоуны обоссанные, 6ля какой кринж, сукаааа е6анная недонация выродков))
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https://youtu.be/dibdGkfHLhg
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После этой истории родители молодого казака пообещали убить семью потерпевшей за то, что испортили жизнь сыну.
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Тоттенхэм принимал у Ньюкасла
а квадрат у всего фапла
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Я хочу райса, осимхена и леао, братишки
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Почетино это император, братишки?
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Извини, что трахнул.
Мразишам вроде Шпор не место в ЛЧ.
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https://youtu.be/y2ifwUw1Y74
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iskander8sg
Ого, блины настолько прокисшие, что глючит вату не по-детски
Уже меня убить хотят))
Источник: http://fapl.ru/posts/99944/?c=1#c7766322
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Райс это император, братишки?
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