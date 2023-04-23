Руни сравнил Рамсдейла со Шмейхелем

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни признался в симпатиях к голкиперу "Арсенала" Аарону Рамсдейлу, даже сравнив того с легендой "красных дьяволов" Петером Шмейхелем.

24-летний Рамсдейл исполняет ключевую роль в команде Микеля Артеты, которая в этом сезоне замахнулась на титул Премьер-Лиги.



Несмотря на ошибку Рамсдейла в матче против "Саутгемптона" в минувшую пятницу, Руни высоко оценивает качества Аарона.



"Я являюсь большим фанатом Аарона Рамсдейла. Несмотря на его осечку против "Саутгемптона", он совершил ряд великолепных сейвов и играет с большим авторитетом".



"Обычно, когда речь заходит о голкиперах, ты хочешь, чтобы они обладали характером и авторитетом, но в то же время были спокойны".



"Если ты так дерзок и так кричишь, как это делает Рамсдейл, то ты должен подкреплять это своей игрой, потому что иначе все это выглядит слегка нахально".



"Он напоминает мне Петера Шмейхеля. Конечно, Рамсдейл должен продолжать совершенствоваться, чтобы приблизиться к уровням Шмейхеля, но я давно не видел никого, кто был бы так похож на Великого Датчанина".



"Его не испугать Холандом, и Артета захочет, чтобы его защитники тоже сыграли без страха против норвежца и, возможно, даже слегка задирали его, потому что так ты можешь спровоцировать его реакцию", — сообщил Руни The Times.