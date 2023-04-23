Компани не стал обсуждать слухи насчет "Челси"

Главный тренер "Бернли" Венсан Компани отказался спекулировать насчет возможного перехода в "Челси".

Согласно слухам, Компани — вместе с Маурисио Почеттино и Анге Постекоглу — вошел в обновленный шорт-лист на роль следующего наставника "Челси".



Венсан решил свою приоритетную задачу и вывел "Бернли" в Премьер-Лигу, однако ресурсы "бордовых" крайне ограничены для того, чтобы претендовать на что-нибудь серьезное в высшем дивизионе.



Впрочем, в данный момент Компани, которого также сватают в "Тоттенхэм", не готов обсуждать свое будущее.



"Как я уже говорил, я не участвую в такого рода разговорах. В данный момент времени в моей голове и так слишком много мыслей, которые связаны с тем, что я хочу выигрывать футбольные матчи. Это единственное, что меня волнует", — цитирует Компани Daily Mail.