Клопп подтвердил, что Гакпо является заменой для Фирмино

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что заменой для покидающего клуб Роберто Фирмино является Коди Гакпо.

В прошлом месяце стало известно, что Фирмино уведомил Клоппа о своем решении покинуть "Ливерпуль" в конце сезона, когда истекает контракт Роберто.



К счастью для Клоппа, он еще в январе приобрел у ПСВ Гакпо, и Юрген чувствует, что Коди готов исполнять эту роль оттянутого нападающего.



"Думаю, если вы смотрели международный футбол в последние пять-шесть лет, если вы футболист и любите футбол, если вы играете в похожей роли и если вы ничему не научились у Бобби Фирмино, то это плохо".



"Мы играем на публике, так что вы можете видеть все матчи. Думаю, Бобби в своей роли является источником вдохновения практически для каждого игрока, который играет в похожей позиции".



Коди 23 года, он был капитаном в своем предыдущем клубе — я не имею понятия, как это происходит так рано, но когда он пришел, ты понял: "А, окей, он суперумный парень, по-настоящему открытый, и он командный игрок". И все такое. А вдобавок он очень хороший футболист".



"Он может играть на этой позиции, он может играть на фланге, он может играть по центру. Он может быть 9-м номером, он может быть вторым нападающим. Поэтому он может играть по-своему на этой позиции — ему не обязательно копировать Бобби, потому что только Бобби делает то, что может делать Бобби", — цитирует Клоппа Daily Mirror.