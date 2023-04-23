Нагельсманн готов возглавить "Тоттенхэм"

Бывший главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн изменил свое мнение насчет "Тоттенхэма" и теперь готов взяться за работу в Северном Лондоне.

Ранее на текущей неделе стало известно, что Нагельсманн выбыл из числа претендентом на роль следующего наставника "Челси", не сумев договориться с боссами "синих".



Тем не менее, немецкое издание Bild утверждает, что Юлиан все еще может получить работу в Премьер-Лиге — благодаря "Тоттенхэму".



"Шпоры", находящиеся в поисках замены для уволенного Антонио Конте, сделали запрос насчет Нагельсманна сразу после расставания того с "Баварией" в конце марта.



Тогда 35-летний немец отказал "Тоттенхэму", потому что хотел немного отдохнуть от футбола, а затем у него появился заманчивый вариант с "Челси".



Однако сейчас Нагельсманн изменил свое мнение и очень хочет тренировать "Тоттенхэм" в следующем сезоне. В данный момент Юлиан сосредоточен именно на этом варианте трудоустройства.