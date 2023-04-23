Ньюкасл" уверен в приобретении Тирни

"Ньюкасл" уверен в приобретении левого защитника "Арсенала" Кирана Тирни.

В этом сезоне Тирни вчистую проигрывает конкуренцию на своей позиции Александру Зинченко, и ожидается, что грядущим летом Киран покинет "Арсенал".



В услугах Тирни заинтересован целый ряд клубов, однако The Sun называет "Ньюкасл" фаворитом в борьбе за 25-летнего игрока сборной Шотландии.



В последние недели главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау предпочитает использовать слева в обороне не Мэтта Таргетта, а 30-летнего Дэна Берна, который обычно играет центрального защитника.



Игра Берна на этой позиции вызывает определенные нарекания, вдобавок Хау хотелось бы получить игрока, который будет полезнее для атаки, и Тирни видится "сорокам" идеальной целью.



Ожидается, что "Арсенал" попросит за Тирни свыше 30 миллионов фунтов.