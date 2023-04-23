Кин: "Сити" выходит на пик формы в правильное время"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что "Манчестер Сити" выходит на пик формы в правильное время для завоевания трех трофеев.

Благодаря победе 3:0 над "Шеффилд Юнайтед" накануне "Сити" вышел в финал Кубка Англии, а также продолжает борьбу за титул Премьер-Лиги и Лигу Чемпионов.



Кин чувствует, что главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола сделал выводы из предыдущих сезонов, и на сей раз "горожане" готовы мощно финишировать.



"Пеп уже бывал на этом пути, и в этот раз они выходят на пик формы в правильное время. Кажется, они в отличном состоянии, чтобы достичь победного конца во всех соревнованиях".



"Буду ли я раздражен, если "Сити" повторит требл? Да. Но я бы не стал возмущаться, потому что я знаю, как сложно выигрывать трофеи. Если "Манчестер Сити" это удастся, то они будут молодцами, но им все еще предстоит преодолеть ряд препятствий, особенно "Реал". Думаю, им будет сложно против "Реала", но в лиге и Кубке Англии они являются явными фаворитами на победу", — сообщил Кин в эфире ITV.