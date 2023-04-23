Хаби Алонсо может заменить Мойеса в "Вест Хэме"

"Вест Хэм" рассматривает Хаби Алонсо из "Байера" на замену своему главному тренеру Дэвиду Мойесу.

В этом сезоне "Вест Хэм" оказался вовлечен в борьбу за выживание в Премьер-Лиге, несмотря на серьезные инвестиции в состав, и высока вероятность, что грядущим летом "молотобойцы" попрощаются с Мойесом.



Как утверждает The Sun, серьезным претендентом на замену Мойесу является Алонсо, который в бытность игроком на протяжении пяти сезонов выступал за "Ливерпуль".



Сейчас Алонсо находится в начале своего пути как тренер, но уже добился определенных успехов. Под руководством Хаби "Байер" достиг 1/2 финала Лиги Европы, а также занимает седьмое место в Бундеслиге, хотя в момент прихода 41-летнего испанца в октябре был вторым с конца.