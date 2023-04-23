Футбольная Лига начала расследование в отношении "Бернли"

Футбольная Лига открыла расследование в отношении "Бернли" за использование подозрительно ослабленного состава в матче Чемпионшипа против "Рединга" на прошлой неделе.

15 апреля "Рединг" сыграл с уже обеспечившим себе повышение в классе лидером дивизиона без голов, набрав важнейшее очко с точки зрения борьбы за выживание.



На тот матч главный тренер "Бернли" Венсан Компани произвел сразу шесть изменений в стартовом составе, выпустив с первых минут ряд резервистов.



Эта ситуация возмутила "Хаддерсфилд", другого борца за выживание в Чемпионшипе, и после жалобы "терьеров", которые играют с "Редингом" в последнем туре, Футбольная Лига поспешила обратиться к "Бернли" за разъяснениями.



Если начатое расследование определит, что "Бернли" решил сознательно поделиться очками с тем, кому они нужнее, то "бордовым" может грозить денежный штраф или даже снятие очков, сообщает The Sun.



Весьма иронично, что накануне "Бернли" вернулся к сильнейшему сочетанию игроков, но при этом потерпел домашнее поражение 1:2 от КПР, который тоже вовлечен в борьбу за выживание.