Тен Хаг не боится устраивать игрокам взбучку в стиле Фергюсона

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что не боится устраивать своим игрокам взбучку по примеру легендарного сэра Алекса Фергюсона.

Тен Хаг всегда был известен своей приверженностью дисциплине, из-за чего Эрика даже называют диктатором.



Однако Тен Хаг не боится быть строгим со своими игроками в нужные моменты — вроде того, что был в минувший четверг, когда "Юнайтед" безвольно уступил "Севилье" со счетом 3:0 и вылетел из Лиги Европы.



"Устраиваю ли я взбучку по примеру Фергюсона? Да, иногда я могу быть строгим в определенных ситуациях. Это инструмент, но ты должен понимать, когда его использовать. Будучи тренером, ты можешь взаимодействовать с игроками по-разному, и это один из способов".



"В четверг я был по-настоящему зол. Для меня это было неприемлемо. Ты можешь совершить ошибку, но нельзя опускать руки".



"На мой взгляд, это неприемлемо для любого клуба. Будучи тренером, я не могу смириться, что моя команда не старается изо всех сил. Я бы никогда не смирился с этим, и игрокам было известно об этом".



"Они не соответствовали стандартам той профессиональной команды, которой я руковожу".



"Я слышал от многих экспертов и фанатов, что мы добились прогресса и прибавили. Теперь мы являемся другой командой, но мы знаем, что все еще должны сделать некоторые шаги. Это довольно очевидно".



"Нам важно реагировать на неудачи по ходу матча. Нам нужно придерживаться своего плана", — цитирует Тен Хага Sky Sports.