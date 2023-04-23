В МЮ опасаются, что Варан уже не сыграет в этом сезоне

"Манчестер Юнайтед" всерьез опасается, что защитник Рафаэль Варан, как и Лисандро Мартинес, уже не сыграет в этом сезоне.

Напомним, оба основных центральных защитника "Юнайтед" травмировались в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Севильи" на прошлой неделе. Мартинес получил перелом стопы, а Варан усугубил состояние лодыжки, которая беспокоила его последний месяц.



Вскоре "красные дьяволы" официально объявили, что Лисандро выбыл до конца сезона, а Рафаэль пропустит "несколько недель".



Как видно, в "Юнайтед" рассчитывали, что Варан еще сыграет в этом сезоне, однако после того, как опухлость поврежденной лодыжки прошла, и доктора смогли провести еще одно обследование, первоначальный диагноз был скорректирован.



Теперь вердикт таков, что Варан пропустит до шести недель, а это оставляет 29-летнему французу минимальные шансы помочь команде на финишной прямой, даже если "Юнайтед" продлит свой сезон, пробившись в назначенный на 3 июня финал Кубка Англии.