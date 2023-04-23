Гвардиола: "Мы далеки от требла"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал своих соседей из "Манчестер Юнайтед" не переживать, что "горожане" могут сделать требл в этом сезоне.

Разгромив "Шеффилд Юнайтед" со счетом 3:0, "Сити" вышел в финал Кубка Англии. Также "горожане" лидируют в Премьер-Лиге по потерянным очкам, а в Лиге Чемпионов сыграют в полуфинале с "Реалом".



Кажется, у "Сити" есть реальные шансы повторить легендарное достижение "Юнайтед" 1999 года, завоевав три главных трофея сезона, однако Гвардиола считает, что "красным дьяволам" рано нервничать.



"Им не нужно бояться — мы же соседи. Соседи всегда раздражают друг друга! Мы далеки (от требла). Нужно реально смотреть на вещи", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.