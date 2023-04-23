32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 23 апреля, двумя поединками продолжится 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БОРНМУТ — ВЕСТ ХЭМ 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Борнмут" одержал четыре победы в 22 первых матчах этого сезона Премьер-Лиги — и сразу пять в девяти последних. "Вест Хэм" не знал побед на выезде в чемпионате 11 поединков кряду, пока не одолел "Фулхэм" со счетом 0:1. "Молотобойцы" выиграли лишь раз в семи последних выездах к "вишенкам" во всех турнирах (4 ничьи, 2 поражения).



"Борнмут" надеется на выздоровление защитника Матиаса Виньи, но Райан Фредерикс, Хамед Траоре и Джуниор Станислас команде не помогут.



Защитник "Вест Хэма" Анджело Огбонна под вопросом из-за проблем со спиной. Джанлука Скамакка восстанавливается после операции на колене.



НЬЮКАСЛ — ТОТТЕНХЭМ 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



В этом сезоне Премьер-Лиги "Ньюкасл" не проиграл ни одного из матчей, выпадавших на воскресенье (5 побед, 3 ничьи). "Тоттенхэм" не знает побед уже шесть выездных поединков кряду во всех турнирах (2 ничьи, 4 поражения). "Шпоры" брали верх в шести из восьми последних выездов к "сорокам" в рамках высшего дивизиона (1 ничья, 1 поражение).



Полузащитник Шон Лонгстафф может вернуться в стартовый состав "Ньюкасла", оправившись после тонзиллита. Мигель Альмирон также выздоровел, но Эмиль Крафт и Аллан Сен-Максимен по-прежнему вне игры.



"Тоттенхэму" предстоит оценить состояние защитника Клемана Лангле, который был вынужденно заменен против "Борнмута". Подменить его могут Давинсон Санчес или Яфет Танганга. Лукас Моура завершает отбывать свою дисквалификацию. Эмерсон Роял, Райан Сессеньон, Родриго Бентанкур и Ив Биссума по-прежнему травмированы.