Скауты "Юнайтед" просматривали Осимхена

Скауты "Манчестер Юнайтед" просматривали нападающего "Наполи" Виктора Осимхена на этой неделе.

Как сообщает Daily Star, скауты "Юнайтед" почтили своим присутствием матч "Наполи" против "Интера" в рамках Лиги Чемпионов.



Представители клуба с "Олд Траффорд" засвидетельствовали 26-й гол Осимхена в этом сезоне, хотя лидеру Серии А этого оказалось недостаточно для победы и выхода в полуфинал европейского турнира.



Только в прошлом месяце Виктор завил, что мечтает выступать в Премьер-Лиге, однако в борьбе за 24-летнего нигерийца "Юнайтед" рискует столкнуться с конкуренцией других клубов, включая "Челси".



"Дьяволы" полагают, что "Наполи" не прочь продать Осимхена, который был куплен итальянским клубом у "Лилля" за 70 миллионов фунтов в сентябре 2020.