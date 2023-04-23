Скауты "Юнайтед" просматривали Осимхена
Скауты "Манчестер Юнайтед" просматривали нападающего "Наполи" Виктора Осимхена на этой неделе.
Как сообщает Daily Star, скауты "Юнайтед" почтили своим присутствием матч "Наполи" против "Интера" в рамках Лиги Чемпионов.
Представители клуба с "Олд Траффорд" засвидетельствовали 26-й гол Осимхена в этом сезоне, хотя лидеру Серии А этого оказалось недостаточно для победы и выхода в полуфинал европейского турнира.
Только в прошлом месяце Виктор завил, что мечтает выступать в Премьер-Лиге, однако в борьбе за 24-летнего нигерийца "Юнайтед" рискует столкнуться с конкуренцией других клубов, включая "Челси".
"Дьяволы" полагают, что "Наполи" не прочь продать Осимхена, который был куплен итальянским клубом у "Лилля" за 70 миллионов фунтов в сентябре 2020.
23.04.2023 00:05
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