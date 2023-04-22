Гвардиола: "Рад за клуб, что мы в финале Кубка Англии"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рад, что его клуб, наконец, достиг финала Кубка Англии.

В трех предыдущих розыгрышах Кубка Англии "Сити" тоже добирался до полуфинальной стадии, но все три раза сходил с дистанции.



На сей раз "Сити" повезло больше, потому что хет-трик Рияда Махреза обеспечил "горожанам" победу 3:0 над "Шеффилд Юнайтед" и выход в финал старейшего футбольного турнира.



Гвардиола остался доволен Махрезом и тем, что "Сити" смог сыграть так хорошо после непростого выезда к "Баварии" в Лиге Чемпионов посреди недели.



"Мы здесь в четвертый раз подряд, и до этого нам не удавалось пройти "Челси", "Арсенал" и "Ливерпуль". В этот раз мы были очень хороши, и я очень рад за клуб, что после столь многих лет мы попали в финал Кубка Англии".



"Махрез — исключительный игрок, игрок для больших стадий. Забивать голы — это в его характере. Важно, что он обладает хладнокровием для исполнения пенальти. Он любит играть в футбол. Он многое мне дал за эти годы, и я надеюсь даст еще больше в будущем".



"Соперник имел явный момент на первой минуте. Каждый их стандарт был опасен. В первом тайме мы не выиграли ни одного подбора или отскока. Но мы заставили их побегать. Хулиан (Альварес) и Эрлинг (Холанд) были слегка изолированы, но в целом это была действительно хорошая игра, если учесть, где мы играли три дня назад", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.