"Тоттенхэм" сообщил Моуре, что тот не получит новый контракт

Вингер Лукас Моура покинет "Тоттенхэм" в конце этого сезона, когда истекает его контракт.

В январе 2018 "Тоттенхэм" потратил 25 миллионов фунтов на приглашение Моуры из ПСЖ. С тех пор Лукас провел 218 матчей за лондонский клуб, забив 38 голов.



В 2019 году Моура сыграл ключевую роль в достижении "Тоттенхэмом" финала Лиги Чемпионов, однако в этом сезоне Лукас прочно обосновался на скамейке запасных и не совершил ни одного результативного действия.



30-летний бразилец отметился только тремя появлениями в стартовом составе "шпор" в этом сезоне, причем все три случились не в Премьер-Лиге.



Как утверждает talkSPORT, "Тоттенхэм" уже сообщил Моуре, что клуб более не нуждается в его услугах. Лукас не получит нового контракта и сможет уйти свободным агентом куда пожелает.