"Сити" разгромил "Шеффилд Юнайтед" и вышел в финал Кубка Англии
"Манчестер Сити" стал первым финалистом Кубка Англии, разгромив "Шеффилд Юнайтед" со счетом 3:0.
Матч на "Уэмбли" начался с момента у "клинков". Илиман Ндиайе пробивал с близкого расстояния, но Штефан Ортега, подменявший Эдерсона в воротах "горожан", хорошо занял позицию и забрал мяч.
На 15-й минуте "Сити" ответил тем, что Эрлинг Холанд с дистанции поразил чужие ворота, однако судья Стюарт Аттуэлл уже дал свисток — фол.
Представитель Чемпионшипа очень достойно выдерживал давление "горожан", не позволяя сопернику создавать явные моменты. Однако на 41-й минуте Бернарду Силва был сбит в штрафной, и Рияд Махрез четко реализовал назначенный пенальти — 1:0.
После перерыва "Сити" играл довольно прагматично, на 61-й минуте подловив соперника, который начал раскрываться. Перехватив мяч в центральном круге, Махрез совершил забег до чужой штрафной, после чего закатил снаряд в ворота — 2:0.
Не успев прийти в себя, спустя пять минут "Шеффилд" пропустил в третий раз. Джек Грилиш с левого края штрафной сделал передачу в центр площадки, откуда удар в касание нанес Махрез — 3:0.
При желании "горожане" могли забить еще, но решили поберечь силы и ограничились тремя голами.
"Сити" одержал типичную победу на классе, причем не сильно напрягаясь. Для "Шеффилд Юнайтед" Кубок Англии изначально рассматривался бонусом, потому что приоритет для "клинков" — выход в Премьер-Лигу.
"Манчестер Сити" — "Шеффилд Юнайтед" — 3:0 (1:0)
Голы: Махрез 43 (пен), 61, 66.
"Манчестер Сити": Ортега, Уолкер, Лапорт, Аканджи, Гомес, Махрез, Силва (Льюис 81), Гюндоган (Филлипс 75), Грилиш (Палмер 67), Альварес, Холанд (Фоден 68).
"Шеффилд Юнайтед": Фодерингем, Болдок (Богл 76), Ахмедходжич (Кулибали 76), Иган, Робинсон, Лоу, Берге (Бэшем 75), Норвуд, Флек (Шарп 66), Джеббисон (Макберни 58), Ндиайе.
Предупреждение: Норвуд.
22.04.2023 20:35
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Бернарду - телка
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Посол Китая заявил, что Крым «изначально российский»
Посол КНР Лу Шайе, отвечая на вопрос ведущего о том, чей же Крым, заявил, что «есть история, где Крым изначально был в составе России. Это Хрущев предложил Крым Украине, но во времена Советского Союза».
Кроме того, он добавил, что бывшие советские республики «не имеют эффективного статуса в международном праве», поскольку «нет международного соглашения, которое бы материализовало их статус суверенной страны».
Да начнется визг свиней...
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Разница забитых и пропущенных:
1. Манчестер Сити +50
2. Арсенал +43
3. Ньюкасл +24
4. Ливерпуль +21
5. Брайтон +17
6. Тоттенхэм +12
7. Манчестер Юнайтед +9
8. Брентфорд +5
9. Астон Вилла +4
10. Фулхэм +2
11. Челси -3
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Представитель Чемпионшипа очень достойно выдерживал давление "горожан", не позволяя сопернику создавать явные моменты. Однако на 41-й минуте Бернарду Силва был сбит в штрафной, и Рияд Махрез четко реализовал назначенный пенальти — 1:0.
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Сити не может, пенальти поможет. Ну а дальше можно и раскрывшемуся сопернику еще пару голов закатить.
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!! #КубокАнглииНаш
P.S. C'mon UKRAINE! C'mon KPACUBO! (c)
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
в финале жду скам. сучки пригородные должны ответить за насос АФа на трахфорде
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Удачи!
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