"Сити" разгромил "Шеффилд Юнайтед" и вышел в финал Кубка Англии

Рияд Махрез "Манчестер Сити" стал первым финалистом Кубка Англии, разгромив "Шеффилд Юнайтед" со счетом 3:0.

Матч на "Уэмбли" начался с момента у "клинков". Илиман Ндиайе пробивал с близкого расстояния, но Штефан Ортега, подменявший Эдерсона в воротах "горожан", хорошо занял позицию и забрал мяч.

На 15-й минуте "Сити" ответил тем, что Эрлинг Холанд с дистанции поразил чужие ворота, однако судья Стюарт Аттуэлл уже дал свисток — фол.

Представитель Чемпионшипа очень достойно выдерживал давление "горожан", не позволяя сопернику создавать явные моменты. Однако на 41-й минуте Бернарду Силва был сбит в штрафной, и Рияд Махрез четко реализовал назначенный пенальти — 1:0.

После перерыва "Сити" играл довольно прагматично, на 61-й минуте подловив соперника, который начал раскрываться. Перехватив мяч в центральном круге, Махрез совершил забег до чужой штрафной, после чего закатил снаряд в ворота — 2:0.

Не успев прийти в себя, спустя пять минут "Шеффилд" пропустил в третий раз. Джек Грилиш с левого края штрафной сделал передачу в центр площадки, откуда удар в касание нанес Махрез — 3:0.

При желании "горожане" могли забить еще, но решили поберечь силы и ограничились тремя голами.

"Сити" одержал типичную победу на классе, причем не сильно напрягаясь. Для "Шеффилд Юнайтед" Кубок Англии изначально рассматривался бонусом, потому что приоритет для "клинков" — выход в Премьер-Лигу.

"Манчестер Сити" — "Шеффилд Юнайтед" — 3:0 (1:0)

Голы: Махрез 43 (пен), 61, 66.

"Манчестер Сити": Ортега, Уолкер, Лапорт, Аканджи, Гомес, Махрез, Силва (Льюис 81), Гюндоган (Филлипс 75), Грилиш (Палмер 67), Альварес, Холанд (Фоден 68).

"Шеффилд Юнайтед": Фодерингем, Болдок (Богл 76), Ахмедходжич (Кулибали 76), Иган, Робинсон, Лоу, Берге (Бэшем 75), Норвуд, Флек (Шарп 66), Джеббисон (Макберни 58), Ндиайе.

Предупреждение: Норвуд.


Метки Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2023 20:35

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 22.04.2023 20:55 # takernotagiver
    Бернарду - телка

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  2. hunter022 22.04.2023 20:51 # hunter022
    Посол Китая заявил, что Крым «изначально российский»
    Посол КНР Лу Шайе, отвечая на вопрос ведущего о том, чей же Крым, заявил, что «есть история, где Крым изначально был в составе России. Это Хрущев предложил Крым Украине, но во времена Советского Союза».
    Кроме того, он добавил, что бывшие советские республики «не имеют эффективного статуса в международном праве», поскольку «нет международного соглашения, которое бы материализовало их статус суверенной страны».

    Да начнется визг свиней...

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  3. alexomck 22.04.2023 20:46 # alexomck
    Разница забитых и пропущенных:

    1. Манчестер Сити +50
    2. Арсенал +43
    3. Ньюкасл +24
    4. Ливерпуль +21
    5. Брайтон +17
    6. Тоттенхэм +12
    7. Манчестер Юнайтед +9
    8. Брентфорд +5
    9. Астон Вилла +4
    10. Фулхэм +2
    11. Челси -3

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  4. takernotagiver 22.04.2023 20:46 # takernotagiver
    Представитель Чемпионшипа очень достойно выдерживал давление "горожан", не позволяя сопернику создавать явные моменты. Однако на 41-й минуте Бернарду Силва был сбит в штрафной, и Рияд Махрез четко реализовал назначенный пенальти — 1:0.
    ______________________
    Сити не может, пенальти поможет. Ну а дальше можно и раскрывшемуся сопернику еще пару голов закатить.

    (ответить)

  5. moneycity 22.04.2023 20:46 # moneycity
    КОРОЛИ!!!

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  6. mc-od 22.04.2023 20:45 # mc-od
    КОРОЛИ!!! #КубокАнглииНаш

    P.S. C'mon UKRAINE! C'mon KPACUBO! (c)

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  7. slash-lfc 22.04.2023 20:40 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!!

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  8. true-manc 22.04.2023 20:40 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

    в финале жду скам. сучки пригородные должны ответить за насос АФа на трахфорде

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  9. sisyazavr 22.04.2023 20:40 # sisyazavr
    Удачи!

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