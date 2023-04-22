"Сити" разгромил "Шеффилд Юнайтед" и вышел в финал Кубка Англии

"Манчестер Сити" стал первым финалистом Кубка Англии, разгромив "Шеффилд Юнайтед" со счетом 3:0.

Матч на "Уэмбли" начался с момента у "клинков". Илиман Ндиайе пробивал с близкого расстояния, но Штефан Ортега, подменявший Эдерсона в воротах "горожан", хорошо занял позицию и забрал мяч.



На 15-й минуте "Сити" ответил тем, что Эрлинг Холанд с дистанции поразил чужие ворота, однако судья Стюарт Аттуэлл уже дал свисток — фол.



Представитель Чемпионшипа очень достойно выдерживал давление "горожан", не позволяя сопернику создавать явные моменты. Однако на 41-й минуте Бернарду Силва был сбит в штрафной, и Рияд Махрез четко реализовал назначенный пенальти — 1:0.



После перерыва "Сити" играл довольно прагматично, на 61-й минуте подловив соперника, который начал раскрываться. Перехватив мяч в центральном круге, Махрез совершил забег до чужой штрафной, после чего закатил снаряд в ворота — 2:0.



Не успев прийти в себя, спустя пять минут "Шеффилд" пропустил в третий раз. Джек Грилиш с левого края штрафной сделал передачу в центр площадки, откуда удар в касание нанес Махрез — 3:0.



При желании "горожане" могли забить еще, но решили поберечь силы и ограничились тремя голами.



"Сити" одержал типичную победу на классе, причем не сильно напрягаясь. Для "Шеффилд Юнайтед" Кубок Англии изначально рассматривался бонусом, потому что приоритет для "клинков" — выход в Премьер-Лигу.



"Манчестер Сити" — "Шеффилд Юнайтед" — 3:0 (1:0)



Голы: Махрез 43 (пен), 61, 66.



"Манчестер Сити": Ортега, Уолкер, Лапорт, Аканджи, Гомес, Махрез, Силва (Льюис 81), Гюндоган (Филлипс 75), Грилиш (Палмер 67), Альварес, Холанд (Фоден 68).



"Шеффилд Юнайтед": Фодерингем, Болдок (Богл 76), Ахмедходжич (Кулибали 76), Иган, Робинсон, Лоу, Берге (Бэшем 75), Норвуд, Флек (Шарп 66), Джеббисон (Макберни 58), Ндиайе.



Предупреждение: Норвуд.