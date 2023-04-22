10 игроков "Челси" собрались на выход

Сразу 10 игроков "Челси" задумываются об уходе из лондонского клуба грядущим летом.

Уступив "Реалу" по сумме двух матчей со счетом 4:0 в 1/4 финала Лиги Чемпионов, "Челси" практически поставил точку в этом сезоне — теперь "синим" уже не за что сражаться.



"Челси" до сих пор не определился с новым главным тренером и в следующем сезоне не будет выступать в Лиге Чемпионов, а команда нуждается в очередной перестройке.



В данный момент первая команда "Челси" насчитывает 32 игрока, и около трети из них, включая прибывших только в этом сезоне, задумываются о смене клуба.



По информации Evening Standard, до 10 игроков отдали указания своим агентам подыскать для них новое пристанище. Некоторые из них готовы перейти к конкурентам "синих" по Премьер-Лиге.



Владелец "Челси" Тодд Бели и его соратники в свою очередь понимают, что состав из команды чересчур раздут, поэтому готовы попрощаться с восемью игроками, включая Рубена Лофтус-Чика, Конора Галлахера, Пьер-Эмерика Обамеянга, Калиду Кулибали, Хакима Зийеша, Кристиана Пулишича и Эдуара Менди.