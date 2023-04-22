10 игроков "Челси" собрались на выход
Сразу 10 игроков "Челси" задумываются об уходе из лондонского клуба грядущим летом.
Уступив "Реалу" по сумме двух матчей со счетом 4:0 в 1/4 финала Лиги Чемпионов, "Челси" практически поставил точку в этом сезоне — теперь "синим" уже не за что сражаться.
"Челси" до сих пор не определился с новым главным тренером и в следующем сезоне не будет выступать в Лиге Чемпионов, а команда нуждается в очередной перестройке.
В данный момент первая команда "Челси" насчитывает 32 игрока, и около трети из них, включая прибывших только в этом сезоне, задумываются о смене клуба.
По информации Evening Standard, до 10 игроков отдали указания своим агентам подыскать для них новое пристанище. Некоторые из них готовы перейти к конкурентам "синих" по Премьер-Лиге.
Владелец "Челси" Тодд Бели и его соратники в свою очередь понимают, что состав из команды чересчур раздут, поэтому готовы попрощаться с восемью игроками, включая Рубена Лофтус-Чика, Конора Галлахера, Пьер-Эмерика Обамеянга, Калиду Кулибали, Хакима Зийеша, Кристиана Пулишича и Эдуара Менди.
22.04.2023 20:00
Просмотров: 2054
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Да, сколько шлака скопилось и не нужны ведь никому, только за бесценок отдавать...
(ответить)
Некоторые из них готовы перейти к конкурентам "синих" по Премьер-Лиге.
Источник: http://fapl.ru/posts/99938/?c=1
Это В Кристал Пелас и Вест Хем что-ли
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий