"Ливерпуль" перестрелял "Форест"
Устроив перестрелку с "Ноттингем Форест", "Ливерпуль" все же взял верх в домашнем противостоянии с аутсайдером Премьер-Лиги — 3:2.
Стартовый состав "красных" не изменился относительно победы 1:6 над "Лидсом" в понедельник.
В старт "лесников" вернулся Орель Мангаля, заменив Бреннана Джонсона.
В первом тайме "Ливерпуль" шестикратно превзошел своего соперника по владению мячом, но большинство ударов домашней команды оказывались неточными.
Игре "красных" не хватало остроты — лишь Виргил Ван Дейк был по-настоящему близок к голу, но голкипер "Форест" Кейлор Навас перевел мяч через перекладину после его удара головой.
Зато второй тайм начался с гола. После подачи Трентом Александер-Арнольдом углового мяч принялся скакать в штрафной, пока Фабиньо не сделал скидку вдоль ворот, а Диогу Жота пробил головой почти в упор — 1:0.
Тут же "лесники" ответили дальним ударом Моргана Гиббс-Уайта, заставив Алиссона совершить отличный сейв. А вот на 51-й минуте голкипер "Ливерпуля" уже не смог спасти свою команду из-за рикошета от Энди Робертсона после выстрела Неко Уильямса с дистанции — 1:1.
Впрочем, равновесие в счете сохранялось недолго, потому что уже на 55-й минуте Жота принял мяч после подачи Робертсоном штрафного и, не опуская снаряд на газон, расстрелял ворота — 2:1.
Оборона гостей совершенно не справлялась с Жотой, который на 65-й минуте имел еще один момент, но Навас выловил мяч из под перекладины после удара Диогу головой.
На 67-й минуте счет вновь стал равным. Гиббс-Уайт подкараулил отскок мяча в районе 11-метровой отметки и, положив корпус, пробил с лету — 2:2.
Как и ранее во втором тайме, ничейный счет продержался на табло считанные минуты. Это Мохамед Салах пробил ногой с границы вратарской после подачи штрафного Александер-Арнольдом с правого фланга — 3:2.
"Форест" отнюдь не бросил играть. Вскоре Тайво Авоньи пробил в падении через себя — немного выше. А вышедший на замену Бреннан Джонсон попал в перекладину.
Остаток матча "Ливерпуль" провел, отбиваясь от аутсайдера, и с задачей справился, хотя и не без труда.
Диогу Жота очень вовремя для "Ливерпуля" набрал форму, но проблемы "красных" в обороне никуда не делись — команда Юргена Клоппа дважды пропустила дома от ведущей борьбу за выживание команды, причем этим все могло не ограничиться.
"Ливерпуль" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче
22.04.2023 19:00
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Последние комментарии:
"Фабрики рабочим, землю крестьянам, КОРОЛЯМ трон, лузерпукам страпон"
(с) В. И. Ленин
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Какая же кака, этот Сити без де Брейне. Лишь купленные пенки спасают их положение
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пока что на классе, но во втором тайме желательно прибавлять. Филя выздоровевший пускай выходит побегает, а то Джек от стольких матчей подряд кони двинет, в среду еще ведь орсиноль драть
(ответить)
Где аналитика от пенсов??
За что включаю интернет?
(ответить)
всё, кончился шеффилд, началась ебалочка
(ответить)
Даже Аутсайдер АПЛ сумел показать зубы, в отличие от Пенальтеда
В Гонке
(ответить)
КОРОЛИ!!!
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И не стыдно такие пены получать?))))))))))))
(ответить)
Нырялду Сильва все такой же ныряльщик. До него даже не докоснулись
(ответить)
КОРОЛИ!!!
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судья красава)))
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У Тухеля столько же поражений за 7 матчей в «Баварии», сколько у Нагельсманна за весь сезон до увольнения.
ПИЗДУХЕЛЯН!!! Салихам и Кан шакалы е6аные.
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Включаю Сити. Там 0-0. Странно. А потом смотрю, де Брейне нет. Ну тогда понятно)
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У Шеффилда цвета Брентфорда. Как бы Сити флешбеки не начал ловить)
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Напряженный сука матч был. Но форест нихоя не заслужил. В начале как твари поставили автобус, а потом залетело 2 хуйни с рикошетов.
У нас очень порадовал Жотикс, всегда кайфовал от типа и его крутой техники. Однозначно игрок старта, когда в прайме.
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Че там с Баварией?
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КНЯЗИ!!!
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Жота был хорош, тащит Ливер.
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1 Арсенал
Ливерпуль 50
11. Челси 39
:)
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