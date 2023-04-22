"Ливерпуль" перестрелял "Форест"

Мохамед Салах Устроив перестрелку с "Ноттингем Форест", "Ливерпуль" все же взял верх в домашнем противостоянии с аутсайдером Премьер-Лиги — 3:2.

Стартовый состав "красных" не изменился относительно победы 1:6 над "Лидсом" в понедельник.

В старт "лесников" вернулся Орель Мангаля, заменив Бреннана Джонсона.

В первом тайме "Ливерпуль" шестикратно превзошел своего соперника по владению мячом, но большинство ударов домашней команды оказывались неточными.

Игре "красных" не хватало остроты — лишь Виргил Ван Дейк был по-настоящему близок к голу, но голкипер "Форест" Кейлор Навас перевел мяч через перекладину после его удара головой.

Зато второй тайм начался с гола. После подачи Трентом Александер-Арнольдом углового мяч принялся скакать в штрафной, пока Фабиньо не сделал скидку вдоль ворот, а Диогу Жота пробил головой почти в упор — 1:0.

Тут же "лесники" ответили дальним ударом Моргана Гиббс-Уайта, заставив Алиссона совершить отличный сейв. А вот на 51-й минуте голкипер "Ливерпуля" уже не смог спасти свою команду из-за рикошета от Энди Робертсона после выстрела Неко Уильямса с дистанции — 1:1.

Впрочем, равновесие в счете сохранялось недолго, потому что уже на 55-й минуте Жота принял мяч после подачи Робертсоном штрафного и, не опуская снаряд на газон, расстрелял ворота — 2:1.

Оборона гостей совершенно не справлялась с Жотой, который на 65-й минуте имел еще один момент, но Навас выловил мяч из под перекладины после удара Диогу головой.

На 67-й минуте счет вновь стал равным. Гиббс-Уайт подкараулил отскок мяча в районе 11-метровой отметки и, положив корпус, пробил с лету — 2:2.

Как и ранее во втором тайме, ничейный счет продержался на табло считанные минуты. Это Мохамед Салах пробил ногой с границы вратарской после подачи штрафного Александер-Арнольдом с правого фланга — 3:2.

"Форест" отнюдь не бросил играть. Вскоре Тайво Авоньи пробил в падении через себя — немного выше. А вышедший на замену Бреннан Джонсон попал в перекладину.

Остаток матча "Ливерпуль" провел, отбиваясь от аутсайдера, и с задачей справился, хотя и не без труда.

Диогу Жота очень вовремя для "Ливерпуля" набрал форму, но проблемы "красных" в обороне никуда не делись — команда Юргена Клоппа дважды пропустила дома от ведущей борьбу за выживание команды, причем этим все могло не ограничиться.

"Ливерпуль" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Ноттингем Форест, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2023 19:00

Количество просмотров Просмотров: 887

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Последние комментарии:




  1. true-manc 22.04.2023 19:47 # true-manc
    "Фабрики рабочим, землю крестьянам, КОРОЛЯМ трон, лузерпукам страпон"

    (с) В. И. Ленин

    (ответить)

  2. electric 22.04.2023 19:46 # electric
    https://ibb.co/Sxyqzvt

    (ответить)

  3. takernotagiver 22.04.2023 19:44 # takernotagiver
    Какая же кака, этот Сити без де Брейне. Лишь купленные пенки спасают их положение

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  4. true-manc 22.04.2023 19:33 # true-manc
    пока что на классе, но во втором тайме желательно прибавлять. Филя выздоровевший пускай выходит побегает, а то Джек от стольких матчей подряд кони двинет, в среду еще ведь орсиноль драть

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  5. largo-winch 22.04.2023 19:33 # largo-winch
    Где аналитика от пенсов??
    За что включаю интернет?

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  6. true-manc 22.04.2023 19:30 # true-manc
    всё, кончился шеффилд, началась ебалочка

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  7. largo-winch 22.04.2023 19:30 # largo-winch
    Даже Аутсайдер АПЛ сумел показать зубы, в отличие от Пенальтеда


    В Гонке

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  8. slash-lfc 22.04.2023 19:29 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!!

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  9. takernotagiver 22.04.2023 19:29 # takernotagiver
    И не стыдно такие пены получать?))))))))))))

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  10. takernotagiver 22.04.2023 19:28 # takernotagiver
    Нырялду Сильва все такой же ныряльщик. До него даже не докоснулись

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  11. true-manc 22.04.2023 19:28 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  12. true-manc 22.04.2023 19:26 # true-manc
    судья красава)))

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  13. slash-lfc 22.04.2023 19:22 # slash-lfc
    У Тухеля столько же поражений за 7 матчей в «Баварии», сколько у Нагельсманна за весь сезон до увольнения.

    ПИЗДУХЕЛЯН!!! Салихам и Кан шакалы е6аные.

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  14. takernotagiver 22.04.2023 19:12 # takernotagiver
    Включаю Сити. Там 0-0. Странно. А потом смотрю, де Брейне нет. Ну тогда понятно)

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  15. takernotagiver 22.04.2023 19:10 # takernotagiver
    У Шеффилда цвета Брентфорда. Как бы Сити флешбеки не начал ловить)

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  16. gerrard08 22.04.2023 19:10 # gerrard08
    Напряженный сука матч был. Но форест нихоя не заслужил. В начале как твари поставили автобус, а потом залетело 2 хуйни с рикошетов.
    У нас очень порадовал Жотикс, всегда кайфовал от типа и его крутой техники. Однозначно игрок старта, когда в прайме.

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  17. ataman 22.04.2023 19:09 # ataman
    Че там с Баварией?

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  18. electric 22.04.2023 19:08 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  19. brown-ale 22.04.2023 19:07 # brown-ale
    Жота был хорош, тащит Ливер.

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  20. alexomck 22.04.2023 19:05 # alexomck
    1 Арсенал

    Ливерпуль 50



    11. Челси 39

    :)

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