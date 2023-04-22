"Ливерпуль" перестрелял "Форест"

Устроив перестрелку с "Ноттингем Форест", "Ливерпуль" все же взял верх в домашнем противостоянии с аутсайдером Премьер-Лиги — 3:2.

Стартовый состав "красных" не изменился относительно победы 1:6 над "Лидсом" в понедельник.



В старт "лесников" вернулся Орель Мангаля, заменив Бреннана Джонсона.



В первом тайме "Ливерпуль" шестикратно превзошел своего соперника по владению мячом, но большинство ударов домашней команды оказывались неточными.



Игре "красных" не хватало остроты — лишь Виргил Ван Дейк был по-настоящему близок к голу, но голкипер "Форест" Кейлор Навас перевел мяч через перекладину после его удара головой.



Зато второй тайм начался с гола. После подачи Трентом Александер-Арнольдом углового мяч принялся скакать в штрафной, пока Фабиньо не сделал скидку вдоль ворот, а Диогу Жота пробил головой почти в упор — 1:0.



Тут же "лесники" ответили дальним ударом Моргана Гиббс-Уайта, заставив Алиссона совершить отличный сейв. А вот на 51-й минуте голкипер "Ливерпуля" уже не смог спасти свою команду из-за рикошета от Энди Робертсона после выстрела Неко Уильямса с дистанции — 1:1.



Впрочем, равновесие в счете сохранялось недолго, потому что уже на 55-й минуте Жота принял мяч после подачи Робертсоном штрафного и, не опуская снаряд на газон, расстрелял ворота — 2:1.



Оборона гостей совершенно не справлялась с Жотой, который на 65-й минуте имел еще один момент, но Навас выловил мяч из под перекладины после удара Диогу головой.



На 67-й минуте счет вновь стал равным. Гиббс-Уайт подкараулил отскок мяча в районе 11-метровой отметки и, положив корпус, пробил с лету — 2:2.



Как и ранее во втором тайме, ничейный счет продержался на табло считанные минуты. Это Мохамед Салах пробил ногой с границы вратарской после подачи штрафного Александер-Арнольдом с правого фланга — 3:2.



"Форест" отнюдь не бросил играть. Вскоре Тайво Авоньи пробил в падении через себя — немного выше. А вышедший на замену Бреннан Джонсон попал в перекладину.



Остаток матча "Ливерпуль" провел, отбиваясь от аутсайдера, и с задачей справился, хотя и не без труда.



Диогу Жота очень вовремя для "Ливерпуля" набрал форму, но проблемы "красных" в обороне никуда не делись — команда Юргена Клоппа дважды пропустила дома от ведущей борьбу за выживание команды, причем этим все могло не ограничиться.



"Ливерпуль" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче