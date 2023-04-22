Фирмино договорился с "Барселоной"

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино собирается перейти в "Барселону" грядущим летом.

Фирмино выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Хоффенхайма" за 29 миллионов фунтов в 2015 году, с тех пор выиграв с "красными" Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Кубок Англии, Кубок Лиги и клубный Чемпионат Мира.



Однако контракт Фирмино истекает в конце этого сезона, и еще в начале марта стало известно, что Роберто уведомил главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа о своем решении не продлевать сотрудничество.



В последние недели Фирмино сватали в различные клубы, включая "Челси" и "Галатасарай", однако Daily Mail в эксклюзивном материале утверждает, что 31-летний бразилец уже определился со своим будущим.



Фирмино, который в данный момент отсутствует с травмой задней поверхности бедра, согласовал сделку с "Барселоной", куда он отправится свободным агентом.