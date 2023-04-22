Неизвестным кандидатом на работу с "Челси" оказался Постекоглу

Анге Постекоглу Неизвестным кандидатом, попавшим в обновленный шорт-лист на должность главного тренера "Челси", оказался Анге Постекоглу из "Селтика".

Напомним, накануне стало известно, что Юлиан Нагельсманн выбыл из числа претендентов на роль следующего наставника "Челси", и теперь новым фаворитом на вакантную должность является Маурисио Почеттино.

Сообщалось, что "Челси" также рассматривает главного тренера "Бернли" Венсана Компани и еще одного кандидата, чье имя до сих пор оставалось в секрете.

The Guardian может подтвердить, что этим неизвестным кандидатом является Постекоглу, который сейчас ведет "Селтик" ко втором подряд титулу в шотландской Премьер-Лиге.

57-летний австралиец возглавляет "Селтик" с 2021 году, заслужив репутацию специалиста, который исповедует атакующий футбол и улучшает своих игроков через тренировки.

Вместе с тем издание добавляет, что в данный момент Постекоглу имеет наименьшие шансы получить работу в "Челси" относительно Компани и тем более Почеттино.


Метки Постекоглу, Селтик, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2023 17:00

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  1. chelsea88 22.04.2023 17:53 # chelsea88
    Е6анутся.

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  2. jirrort 22.04.2023 17:01 # jirrort
    Пошёл накуй,бомж! И все остальные тоже пошли накуй. ТОЛЬКО ПОЧЕТИНО!!!

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