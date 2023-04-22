Неизвестным кандидатом на работу с "Челси" оказался Постекоглу

Неизвестным кандидатом, попавшим в обновленный шорт-лист на должность главного тренера "Челси", оказался Анге Постекоглу из "Селтика".

Напомним, накануне стало известно, что Юлиан Нагельсманн выбыл из числа претендентов на роль следующего наставника "Челси", и теперь новым фаворитом на вакантную должность является Маурисио Почеттино.



Сообщалось, что "Челси" также рассматривает главного тренера "Бернли" Венсана Компани и еще одного кандидата, чье имя до сих пор оставалось в секрете.



The Guardian может подтвердить, что этим неизвестным кандидатом является Постекоглу, который сейчас ведет "Селтик" ко втором подряд титулу в шотландской Премьер-Лиге.



57-летний австралиец возглавляет "Селтик" с 2021 году, заслужив репутацию специалиста, который исповедует атакующий футбол и улучшает своих игроков через тренировки.



Вместе с тем издание добавляет, что в данный момент Постекоглу имеет наименьшие шансы получить работу в "Челси" относительно Компани и тем более Почеттино.