Кайседо: "Всегда мечтал играть за "Реал"

Полузащитник "Брайтона" Мойсес Кайседо признался, что всегда мечтал играть за "Реал".

Кайседо едва не покинул "Брайтон" еще в январе, однако "чайки" отклонили оба предложения "Арсенала" о покупке игрока сборной Эквадора.



Кайседо продолжают сватать в большие клубы, и существует вероятность, что 21-летний полузащитник покинет Премьер-Лигу, чтобы продолжить свою карьеру в Мадриде.



"Мне нравится "Реал". Я всегда мечтал играть за "Реал".



"Сейчас мои дела идут очень хорошо, так почему бы мне однажды не перейти в "Реал" и выиграть Лигу Чемпионов? Это мой главная мечта", — цитирует Кайседо Daily Mirror.