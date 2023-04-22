Кайседо: "Всегда мечтал играть за "Реал"
Полузащитник "Брайтона" Мойсес Кайседо признался, что всегда мечтал играть за "Реал".
Кайседо едва не покинул "Брайтон" еще в январе, однако "чайки" отклонили оба предложения "Арсенала" о покупке игрока сборной Эквадора.
Кайседо продолжают сватать в большие клубы, и существует вероятность, что 21-летний полузащитник покинет Премьер-Лигу, чтобы продолжить свою карьеру в Мадриде.
"Мне нравится "Реал". Я всегда мечтал играть за "Реал".
"Сейчас мои дела идут очень хорошо, так почему бы мне однажды не перейти в "Реал" и выиграть Лигу Чемпионов? Это мой главная мечта", — цитирует Кайседо Daily Mirror.
22.04.2023 16:00
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