Невилл: "Арсенал" трясет как безумца"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что видит у "Арсенала" "все признаки" команды, которая вот-вот упустит титул Премьер-Лиги.

Ничья 3:3 против "Саутгемптона" фактически означает, что "Арсенал" упустил инициативу в чемпионской гонке. "Канониры" могут ее вернуть уже в следующем матче, но то будет выезд к "Манчестер Сити", и Невилл испытывает большие сомнения насчет команды Микеля Артеты.



"Они определенно выглядели чуть более напряженными в этих двух матчах. Мы наблюдаем вещи, которые не были свойственны "Арсеналу" в остальной части сезона".



"Теперь это ментальный вопрос".



"Они должны отдохнуть и сказать себе: "Сити" должен побеждать в среду, потому они играют дома, но мы должны отправиться туда, сыграв со свободой и азартом".



"Меня беспокоит то, какие голы они пропускают, а "Сити" опытен, и они чуют кровь. Мы видим все признаки команды, которую трясет как безумца", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.