Каррагер: "Арсенал" потребуется нечто особенное, чтобы завоевать титул"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что "Арсеналу" потребуется "нечто чудесное", чтобы опередить "Манчестер Сити" в борьбе за титул Премьер-Лиги.

Ничья 3:3 против "Саутгемптона" накануне означает, что по потерянным очкам "Арсенал" уже уступает "Манчестер Сити", с которым играет в следующую среду.



Каррагер считает, что в сложившейся ситуации "канонирам" будет крайне сложно удержаться на вершине таблицы.



"Я не уверен, делает ли какую-либо разницу это набранное очко. Если они хотят выиграть лигу, им придется отправиться к "Манчестер Сити" и набрать три очка там".



"Судьба "Арсенала" по-прежнему в их руках, и это лишь показывает, какую фору они себе создали ранее. Они потеряли шесть очков в трех последних матчах, и их судьба по-прежнему в их руках".



"Они имели действительно внушительное преимущество, но теперь им придется сотворить нечто чудесное в остатке сезона".



"Мы уже видели, как они выдавали победные серии, особенно после поражения от "Манчестер Сити" на "Эмирейтс". То было большое разочарование, но они выиграли следующие семь матчей".



"Теперь им остается провести шесть матчей, и им потребуется нечто особенное в остатке сезона, чтобы завоевать титул", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.