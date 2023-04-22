Каррагер: "Арсенал" потребуется нечто особенное, чтобы завоевать титул"
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что "Арсеналу" потребуется "нечто чудесное", чтобы опередить "Манчестер Сити" в борьбе за титул Премьер-Лиги.
Ничья 3:3 против "Саутгемптона" накануне означает, что по потерянным очкам "Арсенал" уже уступает "Манчестер Сити", с которым играет в следующую среду.
Каррагер считает, что в сложившейся ситуации "канонирам" будет крайне сложно удержаться на вершине таблицы.
"Я не уверен, делает ли какую-либо разницу это набранное очко. Если они хотят выиграть лигу, им придется отправиться к "Манчестер Сити" и набрать три очка там".
"Судьба "Арсенала" по-прежнему в их руках, и это лишь показывает, какую фору они себе создали ранее. Они потеряли шесть очков в трех последних матчах, и их судьба по-прежнему в их руках".
"Они имели действительно внушительное преимущество, но теперь им придется сотворить нечто чудесное в остатке сезона".
"Мы уже видели, как они выдавали победные серии, особенно после поражения от "Манчестер Сити" на "Эмирейтс". То было большое разочарование, но они выиграли следующие семь матчей".
"Теперь им остается провести шесть матчей, и им потребуется нечто особенное в остатке сезона, чтобы завоевать титул", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.
22.04.2023 14:00
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В интересах Ливерпуля:
Хочу чтоб Арсенал проиграл чемпик. Почему? Потому что крутые игроки вроде Деклана Раиса и Кайседо не впитали иллюзию что Арсенал стал топ-клубом. Они должны перейти в правильный клуб. Конечно это Ливерпуль где есть острая нехватка в центре полузащиты. Думаю если Арсенал обосрется, то вышеупомянутые чуваки перейдут в Ливерпуль даже если они окажутся вне топ-4. Всё равно в следующем году Сити задохнется и Арсенал тоже. А МЮ, Членси в расчёт не берём. У нас реальный шанс забрать титул АПЛ в следующем году, скринте недоумки сусары, маман амылары.
Вперёд Сити, камон, размаж этих недоумков из Лондона. Пусть Арсенал будет разочарованной.
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10 добавленных минут в каждом тайме не хватает орсинолю, ротете нужно как-то по особенному трудиться в судейской, чтобы добавляли по 20, тогда и шансы возрастут, ето правда
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Уже шанс упустили ребята
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