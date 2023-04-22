Уолкотт: "Арсенал" — лучшая команда лиги"

Тео Уолкотт Вингер "Саутгемптона" Тео Уолкотт чувствует, что "Арсенал" по-прежнему является лучшей командой в Премьер-Лиге.

Накануне вечером лидирующий в Премьер-Лиге "Арсенал" споткнулся о последнюю команду дивизиона в лице "Саутгемптона", причем избежал поражения только благодаря двум голам в концовке (3:3).

Однако Уолкотт, выступавший за "Арсенал" с 2006 по 2018 год, остался под впечатлением от игры "канониров" и считает, что команда Микеля Артеты должна стать чемпионом.

"Арсенал" просто невероятен. Мы играли против "Манчестер Сити" на той неделе, и я думаю, "Арсенал" был гораздо лучше, чем они".

"Так я вижу "Арсенал" в данный момент. Мы можем извлечь много позитивных вещей из этого матча, потому что "Арсенал" — лучшая команда лиги в данный момент времени", — цитирует Уолкотта Daily Mail.


Метки Арсенал, Премьер-Лига, Саутгемптон, Уолкотт

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2023 13:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 22.04.2023 13:26 # tursa
    потролил чисто свой бывший клубешник и на поле и после

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  2. sisyazavr 22.04.2023 13:05 # sisyazavr
    Саутгемптон 1 - 4 Сити
    Арсенал 3 - 3 Саутгемптон
    «Арсенал лучшая команда, чем Манчестер Сити» :D

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