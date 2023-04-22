Жезус призвал "Арсенал" сплотиться и победить "Сити"

Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус призвал свою команду сплотиться и одержать победу над "Манчестер Сити".

Ничья 3:3 против "Саутгемптона" накануне вечером означает, что по потерянным очкам "Арсенал" уже уступает "Манчестер Сити".



Однако в следующую среду "канониры" как раз играют против своего главного преследователя, и Жезус видит это как возможность вернуть себе инициативу в чемпионской гонке Премьер-Лиги.



"Сейчас сложный момент. Это время, чтобы сплотиться до финиша".



"Это еще не конец, мы по-прежнему имеем пять очков преимущества. У "Манчестер Сити" есть два матча в запасе, но если мы хотим стать чемпионами, мы должны отправиться туда и одержать победу. Вот и все. Мы все еще лидируем, мы все еще сражаемся, и мы буем сражаться до конца", — цитирует Жезуса Daily Mail.