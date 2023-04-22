Клопп поведал, что Нуньес до сих пор не говорит по-английски

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что нападающий Дарвин Нуньес до сих пор не преодолел языковой барьер.

После своего перехода из "Бенфики" за 85 миллионов фунтов прошлым летом Нуньес забил 15 голов за "Ливерпуль" во всех соревнованиях, хотя в последние недели не всегда попадает в стартовый состав.



По словам Клоппа, Нуньес все еще адаптируется. За 10 месяцев в Англии 23-летний уругваец так и не преуспел в изучении местного языка.



"Дарвин — это игрок, который обладает другим набором навыков в сравнении с остальными игроками. И это хорошо".



"Он очень полезен, он машина. Он будет забивать много голов, он уже забил достойное количество. Но, конечно, он все еще адаптируется".



"Его английский не на высоте, если он вообще есть. Мы прикладываем большие усилия в этом отношении".



"Когда твой дебютный сезон оказывается сложным для всей команды, это не помогает. Как нападающий может блистать, если у всей команды проблемы? Это невозможно, но у него были свои супермоменты, абсолютно. В другие моменты он был травмирован или дисквалифицирован. Это не помогает, но это совершенно не проблема".



"Дарвин — долгосрочный проект. Я понимаю, что он отчаянно хочет играть с первых минут. Это нормально. Но мы должны найти способ, чтобы это работало для нас", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.