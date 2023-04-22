Уорд-Проуз не интересен клубам "большой шестерки"
Никто из клубов "большой шестерки" Премьер-Лиги не заинтересован в капитане "Саутгемптона" Джеймсе Уорд-Проузе.
28-летний Уорд-Проуз является одним из лучших игроков "Саутгемптона" в этом сезоне, несмотря на то, что "святые" занимают последнее место в Премьер-Лиге.
Джеймс раз за разом подтверждает свою репутацию прекрасного исполнителя штрафных ударов, всего забив семь голов и отдав две результативные передачи в этом сезоне Премьер-Лиги.
Как утверждает Daily Mail, 28-летний полузащитник покинет "Сент-Мэри", если "Саутгемптон" не удержится в Премьер-Лиге, однако топ-клубы вроде "Манчестер Сити", "Арсенала" и "Ливерпуля" предпочитают инвестировать в более молодых игроков.
В данный момент главными претендентами на Уорд-Проуза являются амбициозные "Ньюкасл" и "Астон Вилла", которые имеют отличные шансы попасть в еврокубки на будущий сезон.
22.04.2023 10:00
Просмотров: 264
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: