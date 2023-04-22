32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 21 апреля, пятью поединками продолжится 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ФУЛХЭМ — ЛИДС 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Фулхэм" потерпел пять поражений подряд во всех турнирах, пока в прошлый уикенд не победил "Эвертон". "Лидс" выиграл лишь два из 15 выездных матчей в этом сезоне Премьер-Лиги. "Дачники" уже дважды победили "белых" в этой кампании: 2:3 в чемпионате и 2:0 в Кубке Англии.



Вингер Даниэль Джеймс не поможет "Фулхэму" из-за условий своей аренды. Александар Митрович по-прежнему дисквалифицирован. Неескенс Кебано возобновил тренировки, но Левен Курзава все еще лечится.



Нападающий "Лидса" Патрик Бэмфорд успевает решить свои проблемы с икроножной мышцей к субботе. Макс Вебер залечил заднюю поверхность бедра, однако Стюарт Даллас и Тайлер Адамс остаются в лазарете.



БРЕНТФОРД — АСТОН ВИЛЛА 17:00



"Брентфорд" не знает побед уже пять матчей Премьер-Лиги кряду, три последних проиграв. "Астон Вилла" повторила установленный в 1996 году клубный рекорд, выиграв пять матчей Премьер-Лиги подряд. "Пчелы" выиграли все четыре последние встречи с "вилланами" на своем поле во всех соревнованиях.



"Брентфорд" по-прежнему лишен Кристоффера Айера, Понтуса Янссона и Кина Льюис-Поттера.



В лазарете "Виллы" остаются Мэтти Кэш, Бубакар Камара, Филиппе Коутиньо и Леон Бэйли.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЭВЕРТОН 17:00



После возвращения Роя Ходжсона "Кристал Пэлас" одержал три победы подряд, хотя до этого не мог выиграть 13 матчей кряду. "Эвертон" выиграл два из трех первых поединков в Премьер-Лиге при Шоне Дайче, но затем — лишь один из восьми. "Орлы" могут похвастать только одной победой в 16 последних встречах с "ирисками" в рамках Премьер-Лиги — 3:1 дома в прошлом сезоне.



"Пэлас" рассчитывает, что Натаниэль Клайн и Уилфрид Заха возобновят тренировки на следующей неделе.



Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Леви может попасть в заявку на матч впервые с 4 февраля. Амаду Онана возобновил тренировки. Абдулай Дукуре продолжает отбывать дисквалификацию, а Шеймус Коулмен — лечиться.



ЛЕСТЕР — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00



"Лестер" рискует повторить установленный в 1959 году клубный рекорд из пяти домашних поражений подряд в высшем дивизионе. "Вулверхэмптон" набрал 24 очка в 16 матчах Премьер-Лиги при Хулене Лопетеги — только у семи команд больше за этот период. "Волки" одержали лишь одну победу в 25 последних выездах к "лисам" в чемпионате, а в пяти крайних из них даже не забивали.



Вингер "Лестера" Харви Барнс пропустит второй матч кряду с травмой задней поверхностью бедра. Также вне игры Янник Вестергор, Рикарду Перейра, Джеймс Джастин и Райан Бертран.



Нападающий "Вулверхэмптона" Диего Коста оправился после ушиба, полученного против "Брентфорда". Хонни и Рубен Невеш снова доступны после дисквалификации.



ЛИВЕРПУЛЬ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" потерпел лишь одно поражение в 37 последних матчах Премьер-Лиги на "Энфилде" — 1:2 против "Лидса" в октябре (27 побед, 9 ничьих). "Ноттингем Форест" не знает побед уже 10 поединков чемпионата кряду, пропуская в каждом из них. "Лесники" ни разу не выиграли в 25 последних выездах к "красным" в рамках чемпионата (7 ничьих, 18 поражений).



Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино вне игры с мышечной травмой.



"Форест" будет лишен Дина Хендерсона и Джека Колбека.