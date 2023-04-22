Главный тренер "Ноттингем Форест" Стив Купер признал, что голкипер Дин Хендерсон может уже не сыграть в этом сезоне.

На этот сезон Хендерсон отправился из своего родного "Манчестер Юнайтед" за практикой в "Форест", и поначалу все складывалось хорошо для Дина.



Однако в январе Хендерсон получил травму лодыжки, что заставило "лесников" пригласить на последней рубеж опытнейшего Кейлора Наваса.



В данный момент "Форест" остается сыграть семь матчей до конца сезона, и у Хендерсона минимальные шансы принять в них участие из-за случившегося недавно рецидива.



"Он не вернулся к тренировкам. Он ничуть не приблизился к этому. Он все еще работает с медиками, поэтому посмотрим на следующей неделе или вроде того".



"Я надеюсь, он еще сыграет в этом сезоне, но я не знаю, если честно. Это слегка сомнительно, поэтому посмотрим".



"Просто его проблема остается. У него случился небольшой рецидив".



"Другой нюанс в том, что Дин — игрок "Манчестер Юнайтед", и нам приходится работать вместе с ними. Они абсолютно великолепны, и между нами хороший диалог. Мы используем совместное мышление, и мы бы ожидало того же насчет своего игрока в аренде".



"У него случился небольшой рецидив в процессе восстановления, но он упорно трудится. Как вы можете понять, он разочарован. Давайте посмотрим, когда он будет готов вернуться", — цитирует Купера The Independent.