Почеттино — новый фаворит на роль главного тренера "Челси"

Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино стал новым фаворитом на должность главного тренера "Челси".

Накануне стало известно, что экс-наставник "Баварии" Юлиан Нагельсманн выбыл из числа претендентов на вакантную роль в "Челси". Перед этим отпали кандидатуры Луиса Энрике и Рубена Аморима.

Что касается Почеттино, то он провел уже минимум два раунда переговоров с боссами "Челси", и Маурисио произвел крайне положительное впечатление на лондонский клуб.

По информации Daily Mail, теперь экс-наставник ПСЖ и "Тоттенхэма" является "сильным фаворитом" на работу с "Челси", хотя "синие" все еще рассматривают Венсана Компани из "Бернли" и еще одного неназванного кандидата.

Добавим, Почеттино находится без работы после своего расставания с ПСЖ прошлым летом. Маурисио крайне разборчив в выборе нового пристанища, отклонив целый ряд предложений за последние месяцы, включая "Вест Хэм" и "Астон Виллу".


Метки Почеттино, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2023 07:00

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