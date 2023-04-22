Почеттино — новый фаворит на роль главного тренера "Челси"

Маурисио Почеттино стал новым фаворитом на должность главного тренера "Челси".

Накануне стало известно, что экс-наставник "Баварии" Юлиан Нагельсманн выбыл из числа претендентов на вакантную роль в "Челси". Перед этим отпали кандидатуры Луиса Энрике и Рубена Аморима.



Что касается Почеттино, то он провел уже минимум два раунда переговоров с боссами "Челси", и Маурисио произвел крайне положительное впечатление на лондонский клуб.



По информации Daily Mail, теперь экс-наставник ПСЖ и "Тоттенхэма" является "сильным фаворитом" на работу с "Челси", хотя "синие" все еще рассматривают Венсана Компани из "Бернли" и еще одного неназванного кандидата.



Добавим, Почеттино находится без работы после своего расставания с ПСЖ прошлым летом. Маурисио крайне разборчив в выборе нового пристанища, отклонив целый ряд предложений за последние месяцы, включая "Вест Хэм" и "Астон Виллу".