Артета не видит у игроков "Арсенала" проблем с уверенностью

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отверг предположения о том, что его команда испытывает проблемы с уверенностью в себе.

В пятницу вечером "Арсенал" оформил третью подряд ничью в Премьер-Лиге, избежав поражения против занимающего последнее место "Саутгемптона" только благодаря двум голам в самой концовке.



Артета совершенно не чувствует, что в души его игроков закрались сомнения. Микель надеется, что его команда докажет это в следующую среду, когда отправится к "Манчестер Сити".



"Я не вижу, что нам не хватает уверенности в себе. Я не вижу ни одного такого игрока. Все они были готовы идти на риск и брать инициативу на себя. Поэтому мы сделали 3:3 из 3:1 и должны были побеждать в матче".



"У нас есть уверенность. Просто дело в моментах. На этом уровне ты не можешь пропускать голы так, как это делали мы. Все просто".



"Я не могу любить своих игроков еще сильнее".



"Выезд к "Сити"? Не могу дождаться. Ты хочешь играть в таких матчах, когда все на кону и когда ты должен побеждать. Бесспорно, мы подготовимся к этому матчу".



"В этом и заключается красота этого вида спорта — ты хочешь быть в таком положении. Нам ждет невероятный выезд в Манчестер, и мы будем хорошо готовы", — цитирует Артету The Guardian.