"Арсенал" третий раз подряд сыграл вничью

Арсенал Благодаря двум поздним голам "Арсенал" ушел от поражения в домашнем противостоянии с замыкающим таблицу Премьер-Лиги "Саутгемптоном", но так и не смог вырвать победу — 3:3.

Относительно 2:2 против "Вест Хэма" в стартовом составе "канониров" произошло два изменения. Вместо Кирана Тирни и Гранита Джаки появились Александр Зинченко и Фабиу Виейра.

У "святых" изменений оказалось на одно больше. Ромен Перро, Адам Армстронг и Мохамед Эльюнусси вышли вместо Эйнсли Мэйтланд-Найлса, Камалдина Сулеманы и Джо Арибо.

Не прошло и полминуты от начала матча, как "Арсенал" пропустил. Аарон Рамсдейл неудачно ввел мяч в игру, сделав щедрый подарок Карлосу Алькарасу. Аргентинский полузащитник быстро сориентировался и нанес удар с подступов к штрафной — 0:1.

Хозяева "Эмирейтс" пошли отыгрываться, но, так толком ничего и не создав, пропустили второй гол на 14-й минуте. После перехвата в центральном круге гости организовали контратаку. Алькарас сделал отличную передачу на рывок Тео Уолкотта, который опередил Габриэля Магальяэса и пробил в касание из пределов штрафной — 0:2.

Вот теперь "канониры" по-настоящему разозлились и уже на 20-й минуте вернулись в игру. Уткнувшись в лицевую линию, Букайо Сака сделал пас назад, а Габриэль Мартинелли нанес удар в касание — 1:2.

Продолжить атаковать столь же яростно "Арсенал" не смог. Более того, вскоре "Саутгемптон" создал еще пару опасных моментов у ворот Рамсдейла, но тот сыграл надежно.

В концовке первого тайма хозяева активизировались и едва не сравняли счет, но Алькарас вынес мяч головой с лини ворот после удара Бена Уайта.

С началом второго тайма "Арсенал" принялся оказывать серьезное давление, просто лишив своего соперника мяча. Однако голкиперу "святых" Гэвину Базуну особо не приходилось напрягаться.

А на 66-й минуте гости забили свой третий гол. После подачи углового Армель Белла-Кочап перевел мяч головой к дальней штанге, где Зинченко совершенно потерял Дуже Чалета-Цара — 1:3.

"Арсенал" сразу же ответил промахом Мартинелли из убойной позиции, но дальше с созданием голевых моментов было глухо. Лишь на 88-й минуте Мартин Эдегор обводящим ударом с дистанции сократил разницу в счете до минимума — 2:3.

"Канониры" резко воодушевились, и на последней минуте основного времени счет стал равным. Сака добил мяч в ворота после отраженного Базуну удара Риса Нелсона — 3:3.

У хозяев было еще восемь компенсированных минут, но вырвать победу им не удалось, хотя Леандро Троссард попал в перекладину, а Нелсон пробил рядом со штангой.

Ничего другого, кроме победы, от "Арсенала" не ожидали — особенно после двух ничьих подряд. Однако "канониры" неприятно удивили, и вырванная ничья является слабым утешением перед выездом к "Манчестер Сити".

"Арсенал" — "Саутгемптон". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2023 00:10

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. narcot 22.04.2023 01:27 # narcot
    takernotagiver

    Святые только с дырявыми командами куражатся.

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  2. narcot 22.04.2023 01:27 # narcot
    takernotagiver

    Чую, как всегда, когда от Артеты всё ожидают взлёта, он лажанет)

    (ответить)

  3. gameboy 22.04.2023 01:25 # gameboy
    Хоть и ничья братья русскоязычные канониры, но это Арсенал, так что эта ветка с овощами моя, как бы вы не хотели

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  4. narcot 22.04.2023 01:13 # narcot
    Гейбой по ауе выступает? Эхехе


    https://www.instagram.com/p/CjGbyT_jEUr/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

    (ответить)

  5. jirrort 22.04.2023 00:56 # jirrort
    Я правильно понимаю, что если вдруг сделка с Поченяном сорвётся,чего моё сердечко не переживёт,то из нормальных вариантов останется только этот товарищ?


    https://ibb.co/XYVrkGY

    (ответить)

  6. gameboy 22.04.2023 00:43 # gameboy
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    Для связи телега или инста или ВК
    Все профили открыты, всем отвечаю
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    Это по номеру телефона ватсап и тг)

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  7. mansoor 22.04.2023 00:42 # mansoor
    Мнение фана Ливерпуля:
    Арсенал ооочень достойно играл последние 20 минут. Непруха. Что поделаешь. Игра на пять баллов. Молодые игроки капец быстрые, если не в этом, то в следующем сезоне выиграют точно. Хороший защ и опорник не помешает, если они достанут их, то уже Арс уже не будет возможности догнать никому.

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  8. thegodfather 22.04.2023 00:37 # thegodfather
    братишки, врубайте арсафантв, там ща будет горячо. Запасайтесь поп-корном и кафуем, братишки)

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  9. gameboy 22.04.2023 00:35 # gameboy
    Предлагаю 26 числа кто фэн Арсенала смотреть матч у меня в магазине на Бауманской, город Москва

    Есть желающие?

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  10. gerrard08 22.04.2023 00:33 # gerrard08
    Гг как был исторически софти гг, так им и остался по сей день

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  11. liverpo0ol 22.04.2023 00:32 # liverpo0ol
    В оЧке все решится, а исход мы уже знаем.

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  12. explosion 22.04.2023 00:25 # explosion
    Чемпионский дух.

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  13. aliluya-nn 22.04.2023 00:25 # aliluya-nn
    Слив чемпионства какой-то от Арсенала ..без Салибы хрень какая-то в защите творится ..пропускают кучу голов от каждой команды
    ..теперь надеяться только на удачу в матче с МС ..каким-то чудом надо будет затаскивать тот матч, чтобы оставались шансы на чемпик

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  14. thegodfather 22.04.2023 00:25 # thegodfather
    ладно вы от ливера 2 пропускаете, хотя должны были все 5 ловить...хуй с ним, магия енфилда
    но когда вы с 2-0 отдаете матч 15ой команде лиги, которая в четверг лигу конф играла....и дома 3 мяча пускаете от абсолютно худшей команды лиги в сезоне....ну так могут только ггшки сливаться, это даже как-то не красиво чтоль...ладно там всосали бы Челси, Каслу...это бы можно было понять, типо ну не справились с давлением....но блять не аутсайдерам же лиги....

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  15. redwhitegun 22.04.2023 00:24 # redwhitegun
    Как же не везло это жесть... просто жесть. Игра все равно понравилась, парни не сдались, мужики!

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  16. takernotagiver 22.04.2023 00:23 # takernotagiver
    С таким Холдинг ебать чемпиона рановато

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  17. acceptodessa 22.04.2023 00:21 # acceptodessa
    Что бы стать чемпионом, нужно ебать чемпиона в его логове. Как может быть иначе???

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  18. yxaxaxaxaxa 22.04.2023 00:21 # yxaxaxaxaxa
    у игроков арсенала такие лица после финального свистка , они уже сами не верят что выиграют титул.

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  19. superglor 22.04.2023 00:21 # superglor
    Нынешний Арсенал никогда не являлся для Сити хоть каким-то подобием угрозы. Прошлогодний ЛФК - другое дело, там все-таки топовый тренер Клопп работает. Год назад Сити не хватило сил на все турниры, пришлось выигрывать только самый важный и престижный - АПЛ.

    В этом же сезоне Сити просто по-королевски сэкономил силы, дойдя до полуфиналов ЛЧ и КА. За АПЛ можно было даже не беспокоиться с сентября, как только стало понятно, что ЛФК не в гонке. Было сразу понятно, что Арсенальские заднеприводные сами все отдадут, что и происходит.

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  20. brown-ale 22.04.2023 00:20 # brown-ale
    Профуканный титул имени Сани Зинченко. Лучше бы он на фронт уехал.

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