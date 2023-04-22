"Арсенал" третий раз подряд сыграл вничью

Благодаря двум поздним голам "Арсенал" ушел от поражения в домашнем противостоянии с замыкающим таблицу Премьер-Лиги "Саутгемптоном", но так и не смог вырвать победу — 3:3.

Относительно 2:2 против "Вест Хэма" в стартовом составе "канониров" произошло два изменения. Вместо Кирана Тирни и Гранита Джаки появились Александр Зинченко и Фабиу Виейра.



У "святых" изменений оказалось на одно больше. Ромен Перро, Адам Армстронг и Мохамед Эльюнусси вышли вместо Эйнсли Мэйтланд-Найлса, Камалдина Сулеманы и Джо Арибо.



Не прошло и полминуты от начала матча, как "Арсенал" пропустил. Аарон Рамсдейл неудачно ввел мяч в игру, сделав щедрый подарок Карлосу Алькарасу. Аргентинский полузащитник быстро сориентировался и нанес удар с подступов к штрафной — 0:1.



Хозяева "Эмирейтс" пошли отыгрываться, но, так толком ничего и не создав, пропустили второй гол на 14-й минуте. После перехвата в центральном круге гости организовали контратаку. Алькарас сделал отличную передачу на рывок Тео Уолкотта, который опередил Габриэля Магальяэса и пробил в касание из пределов штрафной — 0:2.



Вот теперь "канониры" по-настоящему разозлились и уже на 20-й минуте вернулись в игру. Уткнувшись в лицевую линию, Букайо Сака сделал пас назад, а Габриэль Мартинелли нанес удар в касание — 1:2.



Продолжить атаковать столь же яростно "Арсенал" не смог. Более того, вскоре "Саутгемптон" создал еще пару опасных моментов у ворот Рамсдейла, но тот сыграл надежно.



В концовке первого тайма хозяева активизировались и едва не сравняли счет, но Алькарас вынес мяч головой с лини ворот после удара Бена Уайта.



С началом второго тайма "Арсенал" принялся оказывать серьезное давление, просто лишив своего соперника мяча. Однако голкиперу "святых" Гэвину Базуну особо не приходилось напрягаться.



А на 66-й минуте гости забили свой третий гол. После подачи углового Армель Белла-Кочап перевел мяч головой к дальней штанге, где Зинченко совершенно потерял Дуже Чалета-Цара — 1:3.



"Арсенал" сразу же ответил промахом Мартинелли из убойной позиции, но дальше с созданием голевых моментов было глухо. Лишь на 88-й минуте Мартин Эдегор обводящим ударом с дистанции сократил разницу в счете до минимума — 2:3.



"Канониры" резко воодушевились, и на последней минуте основного времени счет стал равным. Сака добил мяч в ворота после отраженного Базуну удара Риса Нелсона — 3:3.



У хозяев было еще восемь компенсированных минут, но вырвать победу им не удалось, хотя Леандро Троссард попал в перекладину, а Нелсон пробил рядом со штангой.



Ничего другого, кроме победы, от "Арсенала" не ожидали — особенно после двух ничьих подряд. Однако "канониры" неприятно удивили, и вырванная ничья является слабым утешением перед выездом к "Манчестер Сити".



"Арсенал" — "Саутгемптон". Отчет о матче