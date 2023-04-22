"Арсенал" третий раз подряд сыграл вничью
Благодаря двум поздним голам "Арсенал" ушел от поражения в домашнем противостоянии с замыкающим таблицу Премьер-Лиги "Саутгемптоном", но так и не смог вырвать победу — 3:3.
Относительно 2:2 против "Вест Хэма" в стартовом составе "канониров" произошло два изменения. Вместо Кирана Тирни и Гранита Джаки появились Александр Зинченко и Фабиу Виейра.
У "святых" изменений оказалось на одно больше. Ромен Перро, Адам Армстронг и Мохамед Эльюнусси вышли вместо Эйнсли Мэйтланд-Найлса, Камалдина Сулеманы и Джо Арибо.
Не прошло и полминуты от начала матча, как "Арсенал" пропустил. Аарон Рамсдейл неудачно ввел мяч в игру, сделав щедрый подарок Карлосу Алькарасу. Аргентинский полузащитник быстро сориентировался и нанес удар с подступов к штрафной — 0:1.
Хозяева "Эмирейтс" пошли отыгрываться, но, так толком ничего и не создав, пропустили второй гол на 14-й минуте. После перехвата в центральном круге гости организовали контратаку. Алькарас сделал отличную передачу на рывок Тео Уолкотта, который опередил Габриэля Магальяэса и пробил в касание из пределов штрафной — 0:2.
Вот теперь "канониры" по-настоящему разозлились и уже на 20-й минуте вернулись в игру. Уткнувшись в лицевую линию, Букайо Сака сделал пас назад, а Габриэль Мартинелли нанес удар в касание — 1:2.
Продолжить атаковать столь же яростно "Арсенал" не смог. Более того, вскоре "Саутгемптон" создал еще пару опасных моментов у ворот Рамсдейла, но тот сыграл надежно.
В концовке первого тайма хозяева активизировались и едва не сравняли счет, но Алькарас вынес мяч головой с лини ворот после удара Бена Уайта.
С началом второго тайма "Арсенал" принялся оказывать серьезное давление, просто лишив своего соперника мяча. Однако голкиперу "святых" Гэвину Базуну особо не приходилось напрягаться.
А на 66-й минуте гости забили свой третий гол. После подачи углового Армель Белла-Кочап перевел мяч головой к дальней штанге, где Зинченко совершенно потерял Дуже Чалета-Цара — 1:3.
"Арсенал" сразу же ответил промахом Мартинелли из убойной позиции, но дальше с созданием голевых моментов было глухо. Лишь на 88-й минуте Мартин Эдегор обводящим ударом с дистанции сократил разницу в счете до минимума — 2:3.
"Канониры" резко воодушевились, и на последней минуте основного времени счет стал равным. Сака добил мяч в ворота после отраженного Базуну удара Риса Нелсона — 3:3.
У хозяев было еще восемь компенсированных минут, но вырвать победу им не удалось, хотя Леандро Троссард попал в перекладину, а Нелсон пробил рядом со штангой.
Ничего другого, кроме победы, от "Арсенала" не ожидали — особенно после двух ничьих подряд. Однако "канониры" неприятно удивили, и вырванная ничья является слабым утешением перед выездом к "Манчестер Сити".
"Арсенал" — "Саутгемптон". Отчет о матче
22.04.2023 00:10
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Последние комментарии:
takernotagiver
Святые только с дырявыми командами куражатся.
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takernotagiver
Чую, как всегда, когда от Артеты всё ожидают взлёта, он лажанет)
(ответить)
Хоть и ничья братья русскоязычные канониры, но это Арсенал, так что эта ветка с овощами моя, как бы вы не хотели
(ответить)
Гейбой по ауе выступает? Эхехе
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(ответить)
Я правильно понимаю, что если вдруг сделка с Поченяном сорвётся,чего моё сердечко не переживёт,то из нормальных вариантов останется только этот товарищ?
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(ответить)
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Это по номеру телефона ватсап и тг)
(ответить)
Мнение фана Ливерпуля:
Арсенал ооочень достойно играл последние 20 минут. Непруха. Что поделаешь. Игра на пять баллов. Молодые игроки капец быстрые, если не в этом, то в следующем сезоне выиграют точно. Хороший защ и опорник не помешает, если они достанут их, то уже Арс уже не будет возможности догнать никому.
(ответить)
братишки, врубайте арсафантв, там ща будет горячо. Запасайтесь поп-корном и кафуем, братишки)
(ответить)
Предлагаю 26 числа кто фэн Арсенала смотреть матч у меня в магазине на Бауманской, город Москва
Есть желающие?
(ответить)
Гг как был исторически софти гг, так им и остался по сей день
(ответить)
В оЧке все решится, а исход мы уже знаем.
(ответить)
Чемпионский дух.
(ответить)
Слив чемпионства какой-то от Арсенала ..без Салибы хрень какая-то в защите творится ..пропускают кучу голов от каждой команды
..теперь надеяться только на удачу в матче с МС ..каким-то чудом надо будет затаскивать тот матч, чтобы оставались шансы на чемпик
(ответить)
ладно вы от ливера 2 пропускаете, хотя должны были все 5 ловить...хуй с ним, магия енфилда
но когда вы с 2-0 отдаете матч 15ой команде лиги, которая в четверг лигу конф играла....и дома 3 мяча пускаете от абсолютно худшей команды лиги в сезоне....ну так могут только ггшки сливаться, это даже как-то не красиво чтоль...ладно там всосали бы Челси, Каслу...это бы можно было понять, типо ну не справились с давлением....но блять не аутсайдерам же лиги....
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Как же не везло это жесть... просто жесть. Игра все равно понравилась, парни не сдались, мужики!
(ответить)
С таким Холдинг ебать чемпиона рановато
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Что бы стать чемпионом, нужно ебать чемпиона в его логове. Как может быть иначе???
(ответить)
у игроков арсенала такие лица после финального свистка , они уже сами не верят что выиграют титул.
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Нынешний Арсенал никогда не являлся для Сити хоть каким-то подобием угрозы. Прошлогодний ЛФК - другое дело, там все-таки топовый тренер Клопп работает. Год назад Сити не хватило сил на все турниры, пришлось выигрывать только самый важный и престижный - АПЛ.
В этом же сезоне Сити просто по-королевски сэкономил силы, дойдя до полуфиналов ЛЧ и КА. За АПЛ можно было даже не беспокоиться с сентября, как только стало понятно, что ЛФК не в гонке. Было сразу понятно, что Арсенальские заднеприводные сами все отдадут, что и происходит.
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Профуканный титул имени Сани Зинченко. Лучше бы он на фронт уехал.
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