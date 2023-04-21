"Тоттенхэм" окончательно расстался с Паратичи
"Тоттенхэм" окончательно расстался со своим управляющим директором Фабио Паратичи.
Напомним, в конце марта "Тоттенхэм" был вынужден отстранить Паратичи от работы после того, как ФИФА расширила на весь мир 30-месячную дисквалификацию Фабио за махинации в "Ювентусе".
Ранее на текущей неделе в Италии завершилось рассмотрение апелляции Паратичи и "Ювентуса". И если санкции в отношении клуба Серии А были смягчены, то наказание Фабио осталось в силе.
В сложившейся ситуации Паратичи был вынужден подать в отставку, о чем "Тоттенхэм" официально объявил в пятницу.
Добавим, теперь обязанности Паратичи исполняет австралиец Скотт Манн, который две недели назад был назначен спортивным директором "шпор".
21.04.2023 23:00
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