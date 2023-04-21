"Тоттенхэм" окончательно расстался с Паратичи

"Тоттенхэм" окончательно расстался со своим управляющим директором Фабио Паратичи.

Напомним, в конце марта "Тоттенхэм" был вынужден отстранить Паратичи от работы после того, как ФИФА расширила на весь мир 30-месячную дисквалификацию Фабио за махинации в "Ювентусе".



Ранее на текущей неделе в Италии завершилось рассмотрение апелляции Паратичи и "Ювентуса". И если санкции в отношении клуба Серии А были смягчены, то наказание Фабио осталось в силе.



В сложившейся ситуации Паратичи был вынужден подать в отставку, о чем "Тоттенхэм" официально объявил в пятницу.



Добавим, теперь обязанности Паратичи исполняет австралиец Скотт Манн, который две недели назад был назначен спортивным директором "шпор".